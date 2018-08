(VIDEO) EEUU: Fallece a los 76 años Aretha Franklin, la legendaria Reina del Soul

Detroit, agosto 16 - La mañana de este jueves falleció en su hogar de Detroit, la versátil y legendaria vocalista Aretha Franklin. Aretha sucumbió ante un cáncer contra el cual batallaba desde hacía 8 años.



Los médicos que la atendían le permitieron volver a su hogar de Detroit para estar con los suyos.



En horas previas recibió homenajes, vigilias y la visita de amigos como Stevie Wonder y el Reverendo Jesse Jackson, quien fuera su esposo.



Aretha Louise Franklin (Memphis, 25 de marzo de 1942-16 de agosto de 2018) fue una cantante de soul, R&B y góspel. Apodada como «Lady Soul» (la Dama del Soul) o «Queen of soul» (la Reina del Soul), fie una de las máximas exponentes del Soul y una de las más grandes transmisoras de góspel de todos los tiempos, así como una de las artistas más influyentes en la música contemporánea.



A mediados de la década de 1960 se consolidó como estrella femenina del soul, algo que usó en favor de los derechos raciales en Estados Unidos, siendo un elemento influyente dentro del movimiento racial y de la liberación femenina. En 1987, Franklin se convierte en la primera mujer en entrar en el Rock and Roll Hall of Fame.



Ha sido seleccionada en el primer lugar de los Los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos según Rolling Stone en 2008. Además, la misma publicación la cataloga en el lugar (23º) de mejores artistas, del listado 100 Grandes Artistas.

En una entrevista en el 2004 con el St. Petersburg Times de Florida, a Franklin le preguntaron si sintió en los 60 que estaba ayudando a cambiar la música popular.

“Un poco, ciertamente con ‘Respect’ (Respeto), ese fue un grito de batalla por la libertad y mucha gente de muchas etnias se enorgullecieron de esa palabra”, respondió. “Fue significativo para todos nosotros”.