Mensaje de Lula a los artistas de festival en Río: Todavía vamos a festejar y mucho

Gilberto Gil y Chico Buarque también quieren a Lula Libre

Brasilia, julio 29 - El mensaje de optimismo enviado por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a los artistas y a los más de 60 mil asistentes al Festival Lula Libre, en Río de Janeiro, es destacado este domingo en Brasil.



Todavía vamos a festejar y mucho. La alegría, la libertad y la justicia de un pueblo que no tiene miedo y que no se entrega, escribió el fundador y líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, preso político hace 114 días en la Superintendencia de la Policía Federal (PF) en Curitiba.



La misiva fue dada a conocer anoche ante una multitud congregada en los históricos Arcos de Lapa, en la capital fluminense, para participar de un festival que contó con la participación, entre otros, de figuras de la talla de Chico Buarque de Hollanda y Gilberto Gil.



Las primeras palabras de Lula fueron para agradecer la solidaridad de todos los asistentes al encuentro y recordar cuántas veces, cuando la sociedad calló ante las barbaridades, fueron los músicos, escritores, cineastas, actores, dramaturgos, bailarines, artistas plásticos, cantantes y poetas quienes recordaron que mañana sería otro día.



El exmandatario encomió también el hecho que fueran ellos quienes creyeran en la esperanza y en flores venciendo cañones, y se rebelaran contra la censura impuesta gritando que era prohibido prohibir.



Lula destacó además que artistas e intelectuales brasileños estuvieron siempre donde está el pueblo y ahora 'en esta que es otra página infeliz de nuestra historia se unen nuevamente al pueblo brasileño para soltar la voz en nombre de la libertad'.



Donde quieren silencio, seguiremos cantando, subrayó el mayor líder popular de la historia de Brasil antes de señalar que son muchas las veces en que la música, los libros, el arte, le han ayudado a vencer esa prueba (su injusta prisión), que no es mayor que la de tantos padres y madres de familia que hoy no saben cómo traerán comida para casa.



'Es en nombre de ellos que no podemos desanimarnos jamás', enfatizó.



Exigir y defender la libertad inmediata de Lula da Silva, preso político desde el pasado 7 de abril, y demandar el retorno del país a la normalidad democrática, fueron los principales propósitos del festival, convocado por el músico, dramaturgo y escritor Chico Buarque y por el cantante y compositor Martinho da Vila.



El caso de Lula -apuntaba la convocatoria- 'tiene un simbolismo único en la historia reciente de nuestro país', pues todo el juzgamiento a que fue sometido fue 'un error jurídico sin límites'.



Puntualizaba además que resulta inadmisible tanto no permitir que Lula pueda participar como candidato en las elecciones presidenciales de octubre próximo, como mantenerlo preso, en un acto de flagrante irrespeto a las reglas más elementales de la Justicia.



'Nos oponemos rigurosamente a la arbitrariedad a que Lula está sometido y que debe cesar de inmediato. Queremos su libertad ya', remarcó el manifiesto de los trabajadores de las artes y la cultura llamando a todos los sectores democráticos de la sociedad a participar del Festival Lula Libre.