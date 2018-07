Fundación Editorial El Perro y la Rana presenta poemario del maestro Juan Calzadilla

12 de julio de 2018.- De la pluma del destacado escritor Juan Calzadilla, nos llega su poemario El brillo y la palabra, nuevo título que integra la colección Poesía Venezolana de la Fundación Editorial El perro y la rana. La presentación será este 13 de julio de 2018, a las 3:00 p. m. en los espacios de la Galería de Arte Nacional, en Bellas Artes.

Sus páginas contienen una recopilación de poemas en los que prevalece como protagonista la naturaleza, aspecto que revela los efectos que en su alma genera la relación con el entorno. Desde sus inicios, la flora y la fauna han alimentado su trabajo literario a través de imágenes y metáforas presentes en poemarios como La torre de los pájaros (1953) y Primeros poemas (1954). En tal sentido, este libro se propone "explicar los orígenes de dónde venimos".

El propio autor en el prefacio de esta nueva obra expresa: "lo bucólico está lejos de los espacios naturales donde me crié y continúo empleándolo en mis registros poéticos. Eso es cierto. Pero esto no obvia para reconocer que el sentimiento del lar, expresado incluso descriptivamente, interacciona constantemente como un flujo de imágenes, metáforas y símbolos urbanos fieramente almacenados por una memoria que conserva de las edades pasadas la lucidez del sueño y la precisión de la fiebre. Pero también la marca del lar aparece integrada a un lenguaje contemporáneo, donde esos elementos se funden, a medida que se traspasan los límites de lo real, con un registro más contemporáneo que roza el plano ideográfico o abstracto […] Si el fin de la poesía no fuera también instructivo, no tendría sentido publicar libros en los cuales, más allá de las palabras, nos propusiéramos explicar los orígenes de dónde venimos".

Juan Calzadilla nació en Altagracia de Orituco (1931), y es poeta, ensayista, dibujante, promotor cultural y crítico de arte venezolano. Fue miembro fundador de El Techo de la Ballena (1961-1969). Su obra es extensa e inquieta, con influencias del movimiento vanguardista. Fue director de la Galería de Arte Nacional (2011-2014) y le fue otorgado el Premio Nacional de Artes (1996), Premio de poesía León de Greiff (2016) y el Premio Nacional de Literatura (2017).

