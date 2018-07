Murió a los 55 años Daniel Sais, el ex-tecladista de la banda Soda Stereo

Daniel Sais Credito: Web

03-06-18.-Daniel Sais, el ex tecladista de Soda Stereo, murió a los 55 años la mañana de este lunes 2 de julio. Según confirmó Hugo Ferro, quien fuera representante de la legendaria banda de rock que lideraba Gustavo Cerati, luchaba contra un cáncer de páncreas y falleció en su casa de Guayaquil, en donde vivía desde hacía 16 años.



Hace un mes había estado internado en la Clínica Internacional en Quito -según detalla El comercio– porque se había complicado el cuadro de salud. El “cuarto Soda Stereo” se instaló en Ecuador en 2003 y desde allí, en abril pasado, había brindado una entrevista a Teleshow en la que contaba el proyecto de realizar una gira con Soda Eterno, un show en el que interpretaba los temas de la popular banda.



“Soda Eterno no es en sí una banda. Es el nombre de un show. Somos un elenco y así lo vivimos. Los músicos cambian, no intenta perdurar como sucedería con una banda. Somos un espectáculo musical, casi teatral, que recorre lo más querido de la música de Gustavo Cerati”, decía sobre la serie de recitales que planeaba hacer hasta que debió ser hospitalizado.



“Chau, vesícula. Aunque hayamos vivido un montón de años juntos, no creo que te vaya a extrañar”, había escrito Sais en su cuenta oficial de Twitter el pasado 30 de mayo sobre la dura enfermedad que afrontaba.



El último mensaje del músico en la red social en la que les escribía a sus más de 11 mil seguidores fue el 10 de junio y el alusión a La casa de papel, la serie española de Netflix que fue furor en el mundo.



“No esperes nada de los artistas y vas a saber disfrutarlos más”, retuiteó tres días más tarde haciéndose eco de un comentario que hizo Benito, el hijo de Gustavo Cerati.