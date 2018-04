Ministro Villegas: Venezuela está comprometida con la defensa del patrimonio nacional

Ernesto Villegas

París, abril 6 - El Estado y la sociedad en Venezuela están hoy comprometidos con la defensa del patrimonio, con el fin de valorar su rica e inmensa diversidad cultural, afirmó en París el ministro de la cultura, Ernesto Villegas.



En entrevista con Prensa Latina durante su visita a la Unesco, el titular manifestó que muestra de ello es el trabajo realizado para registrar y catalogar 120 mil patrimonios nacionales, lo cual refleja el compromiso con la valorización de la diversidad cultural.



De acuerdo con el Ministro, esa riqueza explica la capacidad que ha tenido el pueblo venezolano de resistir victorioso a los más grandes desafíos que se le han planteado en el campo, por ejemplo, de la economía.



'Hemos vivido momentos muy duros de nuestra historia, pero nos ha mantenido cohesionados nuestra inmensa riqueza cultural y por eso le concedemos una importancia suprema al trabajo que realizamos en conjunto con la Unesco', declaró.



En este sentido, adelantó que el próximo año Caracas entregará un expediente para proponer la inscripción en la lista de Patrimonio Inmaterial de la tradición de la palma bendita, que se practica en localidades como el municipio Chacao, del estado Miranda.



De lograrlo, 'sería la séptima de nuestras manifestaciones culturales que la Unesco ha venido declarando como Patrimonio de la Humanidad', enfatizó.



Villegas manifestó además la voluntad de compartir con el resto de los pueblos y gobiernos la experiencia desarrollada por su país en la lucha y el combate al tráfico ilícito del patrimonio cultural.



Al respecto, recordó que recientemente la Unesco reconoció como ejemplo de buenas prácticas, la devolución por parte de Venezuela de 196 piezas arqueológicas del patrimonio de Costa Rica, que fueron detectadas a tiempo por agentes aduaneros cuando iban a ser deportadas hacia Estados Unidos para una subasta.



'Esa experiencia la queremos poner al servicio del resto de los países. Nos parece que es un camino que transitamos para beneficio de todos. Nos sentimos felices de cooperar con Costa Rica porque al hacerlo, estamos cooperando con nosotros mismos, con la humanidad toda', aseveró.



Durante su estancia en París, el titular encabezó una reunión del capítulo Unesco del Movimiento de Países No Alineados, ocasión en la cual numerosas naciones expresaron la solidaridad con Venezuela, que enfrenta una creciente hostilidad internacional.



De acuerdo con Villegas, 'ese gesto nos compromete más no solo a resistir, sino a vencer en medio de las dificultades que se nos presentan'.



El ministro subrayó que el país realizará una elección presidencial el 20 de mayo y 'no habrá obstáculo que se atraviese en la decisión del pueblo venezolano de ir a votar, a resolver por vía democrática una determinada circunstancia política'.



'Eso forma parte de la cultura política del venezolano, del pueblo venezolano, y ya lo veremos, veremos unos altos índices de participación', auguró.



Villegas resaltó la importancia del respeto ente las naciones como única forma de asegurar una coexistencia pacífica.



'Lo que no aspiramos en modo alguno es que otros resuelvan los problemas que nos corresponde a nosotros resolver, y solo exigimos lo que damos: respeto. Exigimos respeto a la decisión libre y soberana del pueblo', defendió.