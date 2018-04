Fallece en Japón Isao Takahata, creador de 'Heidi' y 'Marco'

Tokio, abril 6 - El aclamado realizador nipón de animación Isao Takahata, cofundador de Studio Ghibli junto a Hayao Miyazaki, y conocido por filmes como La tumba de las luciérnagas,falleció este jueves, a los 82 años.



Takahata, nominado al Oscar por la última película que dirigió, Kaguya-hime no Monogatari (El cuento de la princesa Kaguya, 2014), murió este jueves en un hospital tokiota de cáncer de pulmón, según una portavoz de Ghibli. Antes de dar el salto a la gran pantalla, dirigió diversos trabajos para televisión entre los que destaca la popular serie Heidi y Marco.



El realizador nipón fundó Ghibli en 1985 junto a Miyazaki, su entonces compañero en el estudio Toei, y juntos iniciaron una andadura creativa aplaudida por la crítica internacional.

Un año antes, en 1984, Takahata produjo Kaze no Tani no Naushika (Nausicaä del Valle del Viento), dirigida por Miyazaki y basada en un manga de este sobre una joven princesa que trata de evitar un desastre ecológico en un planeta tierra post-apocalíptico y en medio de guerras entre diferentes reinos.



Takahata logró el reconocimiento internacional al dirigir Hotaru no Haka (La tumba de las luciérnagas, 1988), basada en una novela homónima de Akiyuki Nosaka sobre dos pequeños hermanos que tratan de salir adelante en una Kobe (oeste de Japón) completamente devastada durante los últimos meses de la II Guerra Mundial.



Posteriormente dirigió filmes como Pom Poko (1994), Omoide Poro Poro (Recuerdos del ayer, 1991) o Hokekyo Tonari no Yamada-kun (Mis vecinos los Yamada, 1999).



Su último filme como productor fue Red turtle (La tortuga roja, 2016), el primero de Studio Ghibli dirigido por un realizador no japonés.



Desde entonces, Takahata redujo sus actividades en la productora sin llegar a anunciar que se retiraba, como sí hizo Miyazaki a finales de 2013, aunque el realizador desveló el año pasado que volvería a dirigir una película de animación.



Su trayectoria ha sido reconocida con, entre otros galardones, el premio del Festival de Cine Infantil de Chicago (Estados Unidos), el premio del Festival de Animación de Annecy (Francia) o la Orden de las Artes y las Letras de este país, esta última por su trayectoria cinematográfica y por sus traducciones al japonés de poesía francesa.



Nativo de la prefectura de Mie (centro de Japón) y superviviente a los bombardeos estadounidenses sobre esta zona cuando era un niño, Takahata estudió filología y literatura francesa en la Universidad de Tokio, e inició su carrera en el estudio Toei Animation, donde dirigió su primer largometraje animado en 1968.

