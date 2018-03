Es Día Mundial de la Poesía

Caracas, marzo 21 - El Día Mundial de la Poesía se celebra este miércoles 21 de marzo para recordar que "no es un lujo", tal y como explicaba Irina Bokova, quien fuera directora general de la Unesco.



Según la Unesco, que acordó celebrar este día en 1999, el principal objetivo es apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y "dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vehículo de comunicación artística".



Con este día se busca promover la enseñanza de la poesía; fomentar los recitales poéticos; apoyar a las pequeñas editoriales o crear "una imagen atractiva" de la poesía en los medios para que no se considere una forma anticuada de arte.



"Existe todavía una tendencia en los medios y el público en general a negarse a no valorar el papel del poeta. Sería útil actuar para librarse de esta imagen trasnochada, y conseguir que a la poesía se le reconozca el derecho de ciudadanía en la sociedad", señala la institución.



"La poesía es una ventana a la diversidad excepcional de la humanidad", ha señalado Bokova, quien ha puesto como ejemplo un poema del chileno Pablo Neruda.



"Neruda escribió que 'la poesía es siempre un acto de paz'. Se trata de algo único por su capacidad de hablar a través del tiempo", ha añadido.



En la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO se incluyen decenas de formas de expresión oral y poesía, desde el duelo poético 'Tsiattista' de Chipre o la poesía cantada 'Ca trù' de Viet Nam hasta 'Al-Taghrooda', la poesía cantada tradicional de los beduinos de los Emiratos Arabes Unidos y Omán.





Usuarios del Metro de Caracas podrán disfrutar del programa “Poesía a Todo Tren”



El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas indicó que los venezolanos podrán divertirse en las diversas actividades culturales se estarán desarrollando el 21 de marzo en las diversas plazas Bolívar del país



A propósito de celebrarse este 21 de marzo del Día Mundial de la Poesía, los usuarios del Metro de Caracas podrán disfrutar esta semana del programa Poesía a Todo Tren, a través de la narración de poemas en los altavoces instalados en el sistema.



Señaló, que los venezolanos podrán disfrutar de las diversas actividades culturales que se estarán desarrollando el 21 de marzo en las diversas plazas Bolívar de todo el país, que incluyen recitales poéticos para el disfrute de toda la familia.



“Vamos a estar incentivando que los jóvenes poetas también declamen su poesía, hagan pública sus creaciones y llevando ese alimento del espíritu que es tan necesario, sobre todo en tiempos de dificultades materiales cuando lo espiritual cobra todavía más importancia”, manifestó.









La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)