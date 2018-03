(VIDEO) Hay que poner las cosas en orden señala el artista plástico Iván Dario Hernández

Jueves, 01 de marzo de 2018.- Especial ocasión para los amantes del Jazz es esta entrevista con uno de sus congéneres, el artista plástico Iván Dario Hernández quien nos recibió en su casa estudio de la ciudad de Merida y con quien sostuvimos esta conversación que ofrecemos a aporreadores y aporreadoras, para actualizarnos sobre las cosas que ha estado haciendo.



La obra mía recoge eventos sociales, siempre me he dedicado a la temática social y el hombre es mi personaje principal, señaló inicialmente Iván Dario.



La no identidad es algo que siempre me ha llamado la atención, porque a veces pienso para que tiene que haber una identidad clara del personaje, sino la actitud es la que te sugiere a ti, es la acción, el gesto, es la palabra la que está implícita.



Uno con la imagen hace un recuento y una propuesta y una sugerencia de como quisiera ese mundo mejor.



Con relación a la situación actual que vivimos en Venezuela, Iván Dario Hernández compartió una serie de reflexiones:



Ojalá todo el mundo pudiera viajar, para que conozcan en realidad, como es la vida afuera, como es sentirse extranjero teniendo una tierra tan bella.



Si todas las personas pensamos que el país no sirve, este país no va a a servir, pero si todos pensamos que el país sirve, va a servir.



Hay que ser autocríticos, porque si el Gobierno ha cometido esos errores, debe llamar a la reflexión también, es decir, esto es un trabajo de reflexión que necesita el venezolano en este momento.



Tenemos que producir acá para avanzar.



Lo mas importante es la educación, la formación, la educación, la querencia, volver a las raíces nuestras.



En Mérida se está sembrando de nuevo el trigo.



Las crisis generan nuevas alternativas y está de parte de las autoridades captar esas nuevas alternativas.



Si todos no remamos en la misma dirección el país se nos va a hundir...tenemos que remar todos con optimismo.



Hay que poner las cosas en orden, no puede ser este escape de nuestra moneda a la frontera y es como si que no sucediera nada, de pronto aquí nos falto la gasolina y de pronto desapareció el tema de la gasolina...hay que ordenar las cosas por acá