A propósito del Oscar: El arduo camino del cine criollo en el mundo

Caracas, enero 25 - Al menos 58 reconocimientos recibió el cine nacional fuera de nuestras fronteras en 2017. Solo el largometraje El Amparo, de Rober Calzadilla, se embolsó 25 de ellos.

Películas como La soledad, La familia, Amor cuesta arriba, Maisanta, Luisa, El Inca y Tamara también obtuvieron el aplauso de la crítica en casi 200 festivales internacionales de diversas categorías, el año pasado, como recogen en sus estadísticas el Centro Nacional de Cinematografía (Cnac) y La Villa del Cine.

A pesar de ello colarse entre los nominados para un premio como el Oscar, que hace dos días reveló la lista de películas extranjeras que compiten en esa categoría por el galardón, parece cuesta arriba, hecho que según algunos expertos se sustenta en razones comerciales, históricas, burocráticas y políticas.

"En general tienen preferencia las películas que se realizan en coproducción con una productora o un programa de apoyo financiero, español en el caso de los Goya, por ejemplo", comenta un realizador cercano al Cnac que prefiere el anonimato. "La selección de las películas que van a premios como el Oscar es decisión de un jurado que muchas veces no investiga la tendencia internacional y decide, a partir de intereses personales, enviar una candidata errónea".

Dulce María Ramos, periodista especializada en cine, considera que "en la mayoría de los casos para tener éxito en estos premios es necesario apuntar a la maquinaria que hay detrás y que supone poseer un plan de marketing (para que llegue a los 230 miembros de la academia de Hollywood, caso Oscar), con ruedas de prensa, entrevistas y proyecciones, para hacer visible el producto. Se maneja mucho el lobby".

A esto se suma la relación de arraigo que exista entre el premio y el país postulante, lo que el mercado fílmico busque en ese momento y a la astucia de los directores, quienes acariciarán el éxito si desde que terminan el guión estrechan lazos con productoras internacionales a partir de la coproducción, estableciendo un vinculo emocional y económico con el producto.

"El jurado europeo siente curiosidad hacia el subdesarrollado, hacia historias que rompen con su realidad y eso se premia. Pero el Oscar se otorga en Hollywood no por calidad argumental sino para legitimar la posición hegemónica de Estados Unidos, caso invasiones, por ejemplo. Es un premio creado por una industria que quiere que las cosas se vean de una determinada forma. El cine venezolano lo tiene aún más cuesta arriba, pues hay cuotas de producción que aún no hemos alcanzado: eso que ellos llaman superproducciones. Pese a esto el buen cine no lo determina uno u otro premio, lo determina la cercanía e impacto que las historias tienen en la gente", expone Xavier Sarabia, director de la unidad de contenidos audiovisuales del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del comandante Chávez.

"A Venezuela no le aportaría ganarse un Oscar porque eso va a un autor, productor y película. No se premia la trayectoria cinematográfica de un país".

Para Sarabia, "en ocasiones la delegación venezolana que gana determinado premio aparece luego recibiéndolo con la bandera al revés y eso para mí no tiene sentido. Pareciera que desprecian su propia condición de ser venezolanos. Venezuela debería concentrarse en presentar películas en festivales que reconozcan la creación cinematográfica como el de La Habana o el Festival Ícaro de Guatemala".

En todas las plataformas. Las producciones venezolanas participaron en 2017 en aproximadamente 160 festivales de cine internacionales en Colombia, República Dominicana, Cuba, Francia, Italia, Estados Unidos, Sudáfrica, Irak, Australia, Corea del Sur, Perú, Chile, España, Ecuador, México, Alemania, Uruguay, Canadá y Argentina.

Muchas de ellas en festivales Clase A (son 15 en total agrupados por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Cine). Destacan el de Berlín (que se realiza en febrero en Alemania, cuya inscripción ronda los 150 euros y exige que la cinta se estrene mundialmente allí), Cannes (se lleva a cabo en Francia en mayo), Montreal (en Canadá en agosto-septiembre), Venecia (es el más antiguo del mundo, 1932, y es en Italia en agosto-septiembre), San Sebastián (España, en septiembre), Mar de Plata (Argentina, en noviembre, y es uno de los pocos gratuitos junto con el del Cairo), entre otros.

Para calar en estos festivales se deben tomar en cuenta sus características, las de la película y los contactos que tenga el director y productor para promocionarla. Además, que el programador le de un lugar en la competencia internacional (no se quede solo en el de ‘horizontes latinos’ que es más reducido). Generalmente una película tiene dos años de vida en festivales. Su participación se establece a partir de plataformas digitales, una suerte de página de Facebook en la que se cuelga la película y hay varios festivales adscritos. "Pagas uno o dos dólares por inscribirla y el jurado la ve directamente desde allí. En otros casos se le envía al programador un Vimeo con una clave para que la mire. El BluRay y la planilla física están desapareciendo para dar paso a la era digital", dice Dulce María Ramos.

Una plataforma puede tener alrededor de 2.350 festivales inscritos y éstas se multiplican significativamente. En la mayoría de los casos apoyando la permanente evolución y desarrollo del cine, fomentando diversidad cultural, estimulando la producción y nuevos talentos, y promoviendo conexiones entre cineastas, productores, compradores y distribuidores.