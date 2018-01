Razones medioambientales: India estudia limitar visitas al Taj Mahal para protegerlo

Taj Mahal

Nueva Delhi, enero 3 - Las autoridades indias estudian hoy una propuesta para limitar a 40 mil el número de nacionales que visiten cada día el Taj Mahal, icono por excelencia de la arquitectura del gigante surasiático, por razones medioambientales y de seguridad.



El diario The Times of India destacó que de ser aprobrada la iniciativa comenzará a aplicarse el 20 de enero, aunque aclaró que no habrá límites para los turistas extranjeros.



La publicación reveló que este martes se acordó el plan en una reunión de funcionarios del Servicio Arqueológico Nacional, de la policía y otros funcionarios de diversos departamentos.



Los participantes luego transmitieron la decisión al ministro de Cultura, Mahesh Sharma, quien tiene la última palabra sobre el tema.



Durante la temporada alta, el Taj Mahal recibe la visita diaria de 60 a 70 mil indios.



Construido por orden del emperador Shah Jahan entre 1631 y 1653 en homenaje a su esposa favorita, Arjumand Bano Begum, ese monumento es la obra cumbre del arte mogol, una dinastía musulmana que gobernó gran parte de este país.



Los especialistas estiman que una afluencia masiva de turistas puede dañar los cimientos del monumento.