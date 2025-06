Min.Salud de Venezuela alerta contra el uso de la pasta dental Colgate Total Clean Mint

30-06-25.-El Ministerio de Salud de Venezuela lanzó una alerta sanitaria para que la población deje de usar una de las presentaciones de pasta dental de la marca Colgate, en su variante Clean Mint.De acuerdo con la información del ministerio venezolano, esta decisión fue tomada al recibir una notificación de alerta de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa), que calificó el producto en cuestión como «no apto para el uso humano». En ese sentido, cabe mencionar que los productos Colgate distribuidos en Venezuela están etiquetados como «industria brasilera».«El producto mencionado (presentación Clean Mint) ha sido clasificado como no apto para el uso humano, debido a la concurrencia de reacciones adversas asociadas a su uso, según informe técnico de evaluación de riesgos realizado por Anvisa. Se concluye que representa un riesgo sanitario y no debe comercializarse ni distribuirse en el territorio nacional», señala un comunicado del Ministerio de Salud de Venezuela.Por lo tanto, es de esperarse que los establecimientos comerciales y la marca Colgate procedan a retirar la pasta Clean Mint de los anaqueles, aunque el ministerio no dio instrucciones detalladas sobre los productos que ya están a la venta.Por ello, se recomienda a la población no adquirir dicho producto en caso de encontrarlos en los establecimientos comerciales. Asimismo, en caso de tenerlo en casa, lo conveniente es dejar de usarlo.Ahora bien, ante las reacciones que ha generado esta alerta en Venezuela es necesario remarcar que la alerta sólo es atribuible a la presentación Clean Mint y no al resto de las variaciones de la reconocida marca de dentífricos.Esta aclaratoria es importante, en la medida en que numerosas personas han señalado erróneamente en redes sociales que la alerta abarca a todas las pastas que contienen fluoruro de estaño. No obstante, tanto la autoridad sanitaria brasileña como la venezolana solo se refirieron a Colgate Clean Mint.Hasta las 3:00 p.m. de este domingo, Colgate Venezuela no se había pronunciado sobre la alerta sanitaria, ni había ofrecido ningún tipo de información de manera pública, lo que ha generado una lluvia de comentarios de rechazo en las redes sociales de la empresa.Asimismo, numerosos usuarios han asegurado que, en efecto, al usar la pasta en cuestión, cuyo nombre completo es «Total Clean Mint», han tenido reacciones adversas como inflamación en los labios, adormecimiento, labios rotos, irritación, etc.