Guaidó dice que unas "supuestas fuentes" le alertaron de posible orden de captura en su contra

Este domingo, el opositor Juan Guaidó aseguró, a través de un video de poco más de dos minutos de duración que colgó en su cuenta en Twitter, que tres fuentes diferentes le alertaron de una supuesta orden de captura que emitirán próximamente las autoridades pertinentes en su contra.



«Quería comunicarme con ustedes por esta vía, ya que esta mañana recibimos información, datos, de tres fuentes distintas que Maduro estaría por dar una orden de captura en mi contra, basándose evidentemente en alusiones falsas», se le oye decir al integrante del partido Voluntad Popular.



Guaidó agregó que «probablemente vendrá también una persecución a algunas otras personas ligadas a la oposición. Las nuevas amenazas se suman a la lista de acusaciones de los últimos años y como todas veces anteriores cien por ciento falsas».

«Al parecer la acusación de turno que intentan forjar esta vez tiene que ver con la empresa Monómeros durante el gobierno de turno (…) Mientras ellos quieren rematar la empresa, nosotros la mantuvimos como patrimonio venezolano. Investigamos cuando se hicieron señalamientos y se dio responsabilidad política a esa gerencia», dijo además.



A su juicio, «intentan perseguirme para tratar de calmar a sus bases, para cambiar el foco de atención tras la confesión de corrupción que hicieron». Finalizó diciendo que «Maduro anda arrecho porque lo robaron a él».



No hay confirmación



De la advertencia de captura de Guaidó no hay a la hora de la emisión de esta nota periodística una sola confirmación oficial. Lo cierto es que el pasado viernes, en una sesión especial, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez denunció que Guaidó se roba desde 2019 la bicoca de dos mil millones de dólares anuales, sin control de ningún organismo ni rendición de cuentas a nadie.



El parlamentario agregó entonces que no solo se trata de la corrupción en las filas del chavismo, sino que habrá que establecer severos castigos para quienes hacen lo propio desde el bando adverso. En ese sentido, Rodríguez pidió a sus colegas opositores que se muestran estupefactos por los hechos de corrupción que salieron recientemente a la luz, que «no lloren ni pida por su libertad» cuando le toque el turno a Guaidó de estar tras las rejas por acciones ilegales varias que ha cometido.



En la plenaria se aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio para rescatar los bienes mal habidos por corruptos aprehendidos y ponerlos al servicio de programas sociales y obras de gobierno.



Guaidó, por sus declaraciones, se metió rápidamente en el cuadro de tendencias en la red Twitter, donde circulan no pocos pedidos de detención, visto que se autoproclamó «presidente interino», siendo esta figura inexistente en la Constitución nacional, pero además porque se hizo de bienes, recursos y activos del Estado valorados en miles de millones de dólares.



Asimismo, pidió más medidas coercitivas unilaterales de parte de Estados Unidos en contra de su propia patria. Sobre el caso de la empresa de fertilizantes, con sede en Barranquilla, Monómeros, hasta sus propios conmilitones le han acusado de perpetrar una gran trama de robo de dinero.

Braga naranja

En algunos mensajes se muestra la imagen de Guaidó con Inteligencia Artificial (IA) con braga naranja, como se le vio a los primeros 20 detenidos por corrupción, durante la audiencia de presentación en tribunales, en la ciudad de Caracas, la semana pasada. El viernes, Jorge Rodríguez dijo desde el hemiciclo en tono irónico que «hay bragas naranjas de todas las tallas».