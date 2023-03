Docente denuncia que no quieren recibir bolívares por la bolsa del Mercal en Guajira, Edo Zulia

Neiro Lugo, docente Credito: RFA

06-03-23.-El docente Neiro Lugo denunció que en la comunidad Yolujamaanaa, ubicada en la parroquia Guajira, al norte del estado Zulia, no quieren recibir bolívares para la compra de la bolsa de alimentos distribuidas por el Mercal.



Al docente se le exigió pagar la bolsa del Mercal con pesos colombianos a un precio de 6 mil; de lo contrario, no se la entregarían.



Lugo explicó que él es docente venezolano y por su trabajo recibe un pago en bolívares, que es la moneda de curso nacional. A su consideración, es injusto que los encargados no quieran aceptar bolívares, cuando esa es la moneda oficial del país.



“A dónde vamos a llegar con esta situación si no quieren aceptar esa plata (los bolívares)”, dijo en declaraciones a Radio Fe y Alegría Noticias.



Hacen malabares para pagar la bolsa del Mercal

Explicó que para no perder la bolsa del Mercal tuvo que hacer malabares para encontrar los pesos que solicitaban.



“Tuve que buscar las maneras, las vueltas para conseguir los 6 mil pesos y me cobró intereses (por el cambio)”, reseñó mientras exhibía los bolívares que sostenía con sus manos.



“Yo necesito que se respeten los derechos humanos. Tienen que explicar por qué no aceptan esa plata”, añadió.



Precisamente su interrogante también se la hacen otros residentes de la localidad y de otras zonas de la Guajira, donde también se les exige el pago en pesos colombianos o dólares americanos cuando llegan las bolsas.



Vale mencionar también que el precio de la bolsa de alimentos varia según la zona; por ejemplo, en la Alta Guajira cobran 20 mil pesos y en el pueblo El Escondido cobran 8 mil pesos. Mientras que en Marichen II ni siquiera llegan.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 871 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/no-quieren-recibir-bolivares-por-la-bolsa-del-mercal-en-guajira/)