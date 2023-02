Puerto Cabello. Trabajadores de Dianca denuncian abandono y desguace de la empresa estatal

Credito: LID

11-02-23.-Sigue el malestar de los trabajadores de la empresa Diques y Astilleros Nacionales DIANCA. Continúan peleando por salarios y denunciando que las condiciones de trabajo y la seguridad industrial cada día son más precarias. También denuncian un continuo desmantelamiento de la empresa y en estos momentos los trabajadores se encuentran en sus casas por ausencia de transporte. Este lunes 6 de enero salieron a protestar exigiendo la destitución del presidente de la empresa estatal.



La mayoría de los trabajadores tiene más de dos semanas que no están asistiendo a su lugar de trabajo por falta de transporte de acuerdo a la denuncia de los voceros laborales. La causa es que el actual presidente del Astillero, el Contralmirante Luis Enrique Castillo, no le ha pagado a la empresa que presta el servicio de autobuses. Consideran que “se trata de una situación sospechosa que preocupa a los trabajadores”, y en los hechos la empresa se encuentra en paro técnico.



"La gerencia no ha emitido una declaración en torno a esta situación que afecta a la masa laboral de Dianca y agrava el conflicto de morosidad que tiene la estatal con los trabajadores, deudas que aun no han sido saldadas", expresaron los trabajadores.



Desde mediados de noviembre del año pasado los trabajadores de Dianca han venido con protestas tanto dentro de la empresa como con acciones de calle, incluyendo paros de brazos caídos, porque no se respetan sus derechos laborales, por el amedrentamiento y contra la gestión de la actual gerencia del astillero naval, así como la entrega de trabajos a contratistas y su desmantelamiento.



Han venido exigiendo sus salarios al nivel que cubra sus necesidades básicas, el pago oportuno de los bonos de producción, y además denuncian que hay semanas de trabajos realizados y trabajos por fuera de tiempo que tampoco se las pagan, y no se les entregan la dotación de uniformes y equipos de trabajo adecuados. Una de las protestas más importantes la realizaron a mediados de diciembre cuando marcharon desde el astillero naval tomando parte de la autopista Puerto Cabello – Valencia hacia el centro de Puerto Cabello.



Mostrando imágenes de partes del Astillero, indican que “las gráficas demuestran el estado de abandono del astillero naval Dianca, convertido en desguazadero de chatarra, entregada a las contratistas, dejando en el limbo a los trabajadores de la estatal donde burócratas hacen de la suya con la empresa en detrimento de los trabajadores y el país”.



Según los obreros no se está realizando mantenimiento en la fosa, además existes una serie de debilidades dentro de estas instalaciones navales, donde la inseguridad industrial se pone en evidencia ante accidentes laborales que muchas veces se desconocen las causas que los originó.



Hoy los trabajadores están en la calle protestando, denunciando el abuso patronal, y “viendo cómo se cae a pedazos la empresa estatal Dianca”. El astillero Dianca es una de las empresas más importantes del país y cuenta con al menos 110 años de existencia. Entre sus múltiples labores se encuentra la construcción y reparación de embarcaciones y estructuras navales de la marina mercante.



Los trabajadores hacen un llamado donde piden “a las autoridades que tienen la función de controlar, fiscalizar tales como los cuerpos legislativos municipal, regional y nacional, la contraloría nacional, de apersonarse, de entrevistarse con los obreros para que en viva voz vean, oigan, como la empresa ha sido saqueada”. Exigen que se “haga una auditoría, y se tomen las acciones correspondientes de los daños causados a la nación y a los responsables se le aplique todo el peso de la ley”.



En este orden de ideas hacen un llamado públicamente a que “el Presidente Maduro tome cartas en el asunto ante tanto abuso y violación de los derechos de la clase trabajadora”, y exigen “la destitución del presidente de la empresa contra Almirante Luis E. Castillo, responsable de la actual situación pues su labor está destinado a quebrar la empresa estatal, patrimonio público del municipio Puerto Cabello y del Estado”. Los trabajadores declaran que no cesarán en su lucha realizando más acciones de calle y en la empresa.





