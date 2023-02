Maiquetía: Se investiga a ciudadana alemana tras presentar pasaporte falso en el aeropuerto

Credito: EU

10-02-23.-La ciudadana María Yaquelín Sánchez de Fuhrmann, quien poseía nacionalidad venezolana y alemana, arribó al aeropuerto internacional de Maiquetía el pasado 12 de enero, con un pasaporte falso el cual fue detectado por funcionarios especializados de la Dirección del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).



La mujer viajaba en el vuelo TURKISH TK223, procedente de Estambul, y luego de las investigaciones de campo establecidas se determinó que, según acta consignada por ella misma número 6 del día 20 de febrero de 2014, ella había renunciado a la nacionalidad venezolana como requisito para la adquisición de la nacionalidad alemana, por lo tanto el pasaporte presentado a las autoridades era falso, ya que el mismo no fue adquirido bajo los lineamientos establecidos de ley.



Asimismo se observó que la ciudadana poseía una objeción a su número de cédula por doble filiación (tenía dos números de cédula asignados) lo que llevó a las autoridades venezolanas a proceder con una boleta de citación para continuar con las investigaciones sin violar el derecho a su defensa, adicional a esto se solicitó información de la ciudadana al consulado alemán, a la policía internacional Interpol y a la Dirección de Identificación SAIME en función de corroborar el problema por doble filiación.



A Sánchez de Fuhrmann se le entregó boleta de citación para el siguiente día tras los hechos y así continuar con la investigación, además pudo presentarse con un abogado y fueron totalmente atendidos. Nuevamente para el día 19 de enero se tenían listas algunas respuestas establecidas; sin embargo, la ciudadana acudió acompañada con otra abogada de nombre Úrsula María Mujica, quien a pesar de recibir los detalles del caso, según autoridades, se predispuso y presentó "una actitud fuera de orden alegando artículos y leyes establecidas" por lo que se le invitó a retirarse y hacer según las leyes todo lo pertinente si existe alguna violación de los derechos de la ciudadana alemana.



Para el 19 de enero se le informó a la señora Sánchez de Fuhrmann que debía presentarse el 20 de enero con el fin de ser remitida a la Dirección de Migración con el objetivo de continuar con el proceso administrativo de expulsión. En tanto allí, la ciudadana cumplió y asistió acompañada ahora por la ciudadana Angelina Engel de nacionalidad alemana, quien funge como Cónsul de Alemania en Venezuela, así mismo Utemoltqey de Montilla de nacionalidad venezolana, como traductora del idioma alemán; las mismas fueron atendidas explicándoles el proceso quedando entendidas del mismo pudiendo consignar nota verbal.



Finalmente, luego de todas las gestiones y verificaciones se confirmó que el pasaporte era falso. Aún así la ciudadana alemana no fue expulsada ni deportada de territorio venezolano, ella se acogió a un retorno voluntario y regresó a su país.



Caso en detalle:



1- El pasaporte falso presentado por la ciudadana de nacionalidad alemana; le pertenece a otra ciudadana según el sistema del SAIME, quien está identificada con el apellido Márquez.



2- La ciudadana alemana no fue expulsada ni deportada de territorio venezolano, la misma se fue con boleto adquirido por ella misma para su propia fecha de retorno ya que la misma hace vida en Alemania. Es totalmente falso que haya sido expulsada de territorio Venezolano; es decir se acogió a un retorno voluntario.



3- En entrevista testifical a la ciudadana alemana la misma indicó como y quién le realizó el trámite venezolano falso por tal motivo el caso continúa curso penal de manera ordinaria siendo remitido con todo lo investigado al Ministerio Público.



4- La misma no fue presentada ante el Ministerio Público motivado a que el proceso se realizará de manera ordinaria según establece.



5- Las autoridades alemanas fueron atendidas y explicadas del caso y a su vez del procedimiento a realizar, quienes escucharon entendieron y se retiraron sin ningún problema ni alguna queja verbal ante la institución.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 398 veces.

La fuente original de este documento es:

EU (https://www.eluniversal.com/sucesos/148750/maiquetia-se-investiga-a-ciudadana-alemana-tras-presentar-pasaporte-falso-en-el-aeropuerto)