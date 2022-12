(VIDEO) Señalan a una funcionaria de GNB de presunto intento de extorsión a jovencita sin cédula

10-12-22.-En redes sociales circula un video sobre una funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), por presunto intento de extorsión a unas jovenes, una de ellas indocumentadas.El periodista Delmiro del Barrio publicó en su cuenta de Twitter el video donde se observa a las ciudadanas grabando y su conversación con la funcionaria, quien con lenguaje poco apropiado, se dirige a las mujeres: "Anden pues que me van a hacer arrechar y obstinar y les voy a poner las esposas y las voy a sentar allá".En el video, las jovenes le responden a la guardia: "Los 10 dólares no te los puedo dar», mientras la castrense le responde: «yo no te estoy pidiendo 10 dólares"…-Me estás pidiendo los 10 dólares, allá me lo dijiste…G: No te dije, andas faltando puesG: ¿Qué quieres, que te deje aquí y te presente mañana?-Pero, tu también estás faltando por perdirme los 10$."Eso es lo que le enseñan en la escuela, comentaron algunos usuarios en las redes.