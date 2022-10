Antonieta Mendoza, madre de Leopoldo López, cobraba $350 mil mensual por asesoría a Monómeros a través de la antigua directiva, así lo denunció el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez.



"¿Asesoría de qué?, será asesoría en robar porque esa señora lo que ha enseñado desde sus comienzos es robar, porque desde que hizo un cheque a la que desde PDVSA se pagara para financiar un partido, llamado Primero Justicia no ha hecho otra cosa que enseñar a su hijo, que se ha convertido en un excelso alumno en el arte de robar dineros públicos", afirmó.

Durante sesión en la AN, el presidente del parlamento legislativo, también afirmó que Leopoldo López cobraba de forma ilegal por la empresa colombo-venezolana Monómeros.



En ese sentido, se preguntó "¿Con qué dinero se financiaron las incursiones terroristas contra las costas venezolanas?, con dinero del narcotráfico colombiano y con dinero del gobierno de Colombia".



"Bastaría ver las facturas con que se le pagaban desde Monómeros los aviones a Leopoldo López, el alcohol, el alquiler del piso de 12 mil 500 euros en el que vive en la ciudad de Madrid. Asimismo, el colegio de los hijos que le pagaba con dinero de Monómeros", agregó Rodríguez.



Manifestó que independiente del distinto carácter ideológico entre los gobiernos del expresidente Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro con Colombia, las únicas acciones de sus gobernantes no fueron otras que tender la mano hacia la amistad, cooperación y la paz en el país neogranadino.



"A estas alturas podemos decir que si la agresión temeraria y brutal del gobierno de (Iván) Duque y (Juan Manuel) Santos contra Venezuela fueran una bomba con tenacidad, firmeza y valentía el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha logrado desactivar ese mecanismo", agregó.

