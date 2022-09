(VIDEO) Víctor Aular acusa al exalcalde de Guanta de formar parte de la trama de corrupción de Rafael Ramírez

El exvicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) durante la administración de Rafael Ramírez, Víctor Aular, sacó a relucir información sobre hechos de corrupción que involucran al exalcalde del municipio Guanta del estado Anzoátegui, Jhonnathan Marín.



Aular reveló que en 2016, Marín lo contactó vía telefónica para reunirse y plantearle una asesoría para un proyecto que, posteriormente, sería informado en Venezuela.



"Quiero informar sobre algunas tramas de corrupción que se están investigando con el señor Jhonnathan Marín, exalcalde de Guanta del estado Anzoátegui (...). En 2016 mientras yo me encontraba haciendo unos estudios en Nueva York, él me contactó, vía telefónica, me reuní con él en el hotel Four Seasons de Nueva York. Me dijo que mi teléfono se lo había dado el ministro Rafael Ramírez para ese entonces embajador ante Naciones Unidas", afirmó Aular en un video.



Señaló que Marín en ese momento formaba parte de un equipo político, el cual, según dijo, trabajaba en conjunto con Rafael Ramírez para una eventual precandidatura presidencial.



Precisó que el exalcalde trabajaba "en ese equipo y apoyaba esa opción de candidatura de Rafael Ramírez. Me explicó específicamente cuál era el proyecto para el cual necesita el financiamiento. Se trataba de una empresa de él que se llamaba Construcciones y Servicios Amunsa, cuya representante era la señora Patricia Amundarain, quien lo acompañó a esa reunión", detalló.



Aular fue imputado por cuatro delitos tras su implicación en el mega fraude cometido contra la empresa estatal venezolana, Petróleos de Venezuela (PDVSA), entre marzo de 2012 y marzo de 2013 por 4.850 millones de dólares, el cual fue orquestado por el exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez.



Así lo dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien indicó que Aular fue presentado por el Ministerio Público ante el Tribunal 4° de Primera Instancia en Función de Control en Delitos Asociados al Terrorismo que imputó los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, malversación simple, legitimación de capitales y asociación para delinquir.