(VIDEO) Colombia: Fiscalía y Congreso colombiano piden investigar a Duque, Guaidó y Leopoldo López por robo de Monómeros

Entrevistado por el periodista Vladimir Villegas en su programa Vladimir a la carta, que se emite en su canal de YouTube, el diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Brito, volvió a referirse a la trama de corrupción opositora que se desató en Monómeros, luego de que su control le fuera arrebatado al gobierno del presidente Nicolás Maduro.



A juicio de Brito, Fiscalía y Congreso de Colombia deben abrir inmediatamente una investigación sobre las irregularidades ocurridas dentro de esta empresa de fertilizantes colombo-venezolana. «Hay mucha gente que está dispuesta a aportar elementos», aseguró. Es necesario, prosiguió, «establecer responsabilidades tanto en Venezuela como en Colombia».



«Y si todo indica que configuraron una perversa estrategia para apoderarse de un activo del Estado venezolano y desestabilizar la economía colombiana, porque incluso pusieron en riesgo la seguridad alimentaria de los colombianos y han puesto en riesgo los ingresos de un activo 100% capital venezolano».



«Hay que solicitar acciones legales contra el expresidente de Colombia, Iván Duque; contra Juan Guaidó, Leopoldo López, Jorge Pacheco, Carmen Elisa Hernández, Ailyn Paola Herrera, contra William Otero y este otro personaje Andrés Piñero. Hay que solicitar acciones contra ellos porque lo que han hecho es un acto de malandraje, de competencia desleal. Han sido unos desleales contra esta nación que no merece que un conflicto entre cúpula nefastas nos haya llevado a una situación como esta», expresó enfático el parlamentario opositor.

Para ilustrar la relevancia, aportó que Monómeros representa 37% del mercado de fertilizantes de Colombia, sobre todo en el eje cafetalero, de la palma aceitera y de la industria de las flores.



Una trama macabra



De entrada, Brito aclaró que quien fungía como cabeza de Monómeros después del robo, Guillermo Rodríguez Laprea, ciertamente abusó de su cargo, «cometió un delito, pero era el tonto de la cadena». «Fue postulado por Henry Ramos Allup, a sugerencia de su hombre de mayor confianza».



Explicó entonces que en esta trama «apareció un siniestro personaje amigo de Leopoldo López, Juan Guaidó e Iván Duque, llamado Jorge Pacheco». Contó que este es quien lleva la carta firmada por Guaidó al excanciller de Duque, Carlos Holmes Trujillo, pidiendo congelar Monómeros. Pacheco, agregó, «se vendió como militante de Voluntad Popular, además íntimo amigo del hombre de mayor confianza de Iván Duque y que preparó su plan de gobierno».



Luego crea, junto a otros cómplices, una empresa fraudulenta, y su esposa logra un contrato de 6,6 millones de dólares, 30 días después de haber asaltado a Monómeros. «Pero eso es una burusa», destacó.



Además está Nitrofer, presidida por Andrés Piñero y vicepresidida por Jorge Pacheco. Esta es otra de las empresas fraudulentas que reclama acciones sobre Monómeros. «Se llevaron la cartera de clientes de Monómeros, para hacerla quebrar y quedarse con las acciones».



Asimismo, denunció que William Otero, quien era gerente de finanzas, que había sido del equipo político de Duque, falsificó todos los estados financieros de la empresa, para generar «zozobra en el mercado de Colombia y provocar unan intervención de Superintendencia de Sociedades». «Venía de ser funcionario de Casa de Nariño, funcionario de Duque y pana compadre del Gerente de Superintendencia de Sociedades».



Cúpula vergonzante



En ese sentido, considera que ahora «el problema no es que (Gustavo) Petro devuelva Monómeros, sino el paquetazo en el que está metida Monómeros», porque, explica, estas empresas fraudulentas que mencionó demandarán exigiendo control de acciones y activos.



Es así que Brito coincidió con el periodista Francisco «Kiko» Bautista, cuando este dijo, en tono de denuncia y cuestionamiento, en el podcast de Venezuela News, Par de Calvos, que a Guaidó y compañía les dio la «viruela del Monómeros». Dijo que todo se resume en una «pelea entre malandros por el reparto del botín» y, al mismo tiempo, reclamó que aún no se sepa con claridad qué han hecho exactamente con todo ese dinero.



«Son una minoría que da mucha vergüenza y que abusó de la esperanza de cambio. Si esto hicieron con Monómeros y Citgo no quisiera pensar lo que harían con Venezuela», apuntó.



«¿Cómo es que voy a hacer causa común o cómo en algún momento pudimos hacer causa común con gente que se inventó un gobierno de mentira solo para robar?», se preguntó.