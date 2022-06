Freddy Bernal demandó por $12 millones a Laidy Gómez: Alega presunto daño moral

02-06-22.-El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, demandó a la exgobernadora Laidy Gómez por daño moral, por lo que pide de indemnización la cantidad de 12 millones de dólares.Según la citación, que fue publicada en un cartel en un medio de comunicación impreso de la región con fecha del 20 de mayo, Gómez deberá comparecer ante la justicia en un plazo no mayor a 15 días continuos.De no hacerlo se le nombrará un abogado Ad-Litem.En su cuenta de Twitter, la exgobernadora dijo que el motivo de la demanda es que a Bernal le causa “daño moral” que le digan contrabandista. “Dictan medida judicial sobre mi único patrimonio material. Venezuela no es tonta, todos saben las intenciones de esta ‘demanda”, expresó la política adeca.Añadió: “Mis bienes son una merienda para ti, Freddy Bernal, pero son el techo de mi única hija, que tiene 3 años apenas. Te metiste con mi vivienda principal, que es inembargable ‘según las leyes venezolanas’. Esa es la justicia de tus tribunales”.Gómez se encuentra actualmente fuera del país y no está claro si va a volver, según dijeron al diario La Nación sus compañeros de partido, quienes la esperan para que ejerza funciones como secretaria de Organización Regional.En mayo del año pasado, la exgobernadora acusó a Bernal de promover el contrabando de café en el estado a través de las trochas. Criticó fuertemente las declaraciones del protector de la entidad sobre los comerciantes y el límite de 15 días que tienen para sacar el café colombiano de los anaqueles.“Respete al pueblo de Táchira, ¿quién es usted para andar dando 15 días si usted es el responsable de que todo el café de contrabando entre al Táchira? ¿Con qué moral le habla usted a los comerciantes tachirenses si usted es el jefe de las trochas?”, señaló Gómez en un video publicado en su Twitter.