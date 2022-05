Graban a una fiscal del Zulia cuando le quitaba dólares a un procesado para librarlo de culpa: MP la destituyó

Referencial Credito: Web

21-05-22.-Laura Isabel Wer Parra, Fiscal 51 del Ministerio Público en el estado Zulia, fue destituida luego que quedara grabada una conversación donde le exigía una suma en dólares a un procesado para liberarlo de responsabilidad penal, según fuentes del sistema de justicia.



Wer Parra supuestamente telefoneó al imputado y le exigió los dólares para “salvarlo”. La conversación quedó grabada y se oye cuando esta funcionaria le dice al procesado lo siguiente: “ya el jefe me dijo ‘háblale claro al muchacho, pregúntale qué ofrece, qué es lo que él va a entregar, por lo menos 200 dólares’; pero movéte porque yo no te quiero hacer un daño a vos”.



La representante del MP le explicó al procesado que les giraron instrucciones de cerrar 60 expedientes, entre los cuales figura el de él. “Montate el jueves para que me entreguéis el jueves, para el viernes traerte el soporte del cierre de la causa para salir de eso porque yo no te quiero perjudicar, pa’ que vois quedéis presentándote”.



Los dólares que presuntamente está solicitando la fiscal eran para su personal porque a ella no le ha ido mal, según sus palabras. “Pero mi personal es el que necesita”, le dice supuestamente la fiscal al imputado quien le apoya en ese criterio al decirle que “hay que repartir para todos… uno tiene la torta y tiene que darle un pedacito a cada uno”. “A caaada uno”, le responde la Fiscal.





*Con información de Últimas Noticias