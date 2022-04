Periodista denuncia que utilizan el Marketplace de Facebook para vender riñones en Venezuela

15-04-22.-El periodista de sucesos,Delmiro De Barrio, denunció este viernes a través de su cuenta en Twitter supuestas ventas de riñones en el Marketplace de Facebook en Venezuela.“Ahora en la página de Marketplace venden riñones, sí, así como lo leen. Según me indican por mensajes directos, hay gran cantidad de anuncios donde ofrecen riñones en esta página. Incluso en una de las publicaciones se puede leer ‘Riñón de niña de 15 años en perfecto estado’”, tuiteó el periodista.Asimismo, el periodista dejó los enlaces a las publicaciones que redirigen a una página de Facebook que dice “esta publicación no está disponible”, pues como él mismo indicó: “Evidentemente al ser denunciadas van desapareciendo”.De Barrio advirtió "a los creadores de cuentos de camino...Sepan que un trasplante de riñón no se trata de sacárselo a x, tirar el riñón en la cava de las birras y ponerlo en venta..."