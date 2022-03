Denuncian que ratas se están comiendo un preescolar en el 23 de Enero en Caracas con ayuda de aguas servidas

Personal del colegio limpia una de las áreas afectadas por el bote de aguas servidas. Credito: RFA

31-03-22.-Desasistido y al bordo del colapso se encuentra el Centro de Educación Inicial Preescolar Caracas, ubicado entre los bloques 24 y 25 de la zona central del 23 de enero en la ciudad de la capital venezolana.



Desde hace varios años el colegio empezó a presentar una filtración de aguas servidas que ha traído como consecuencia el deterioro de toda la infraestructura del preescolar.



Se trata de 50 niños y niñas que reciben clases en los horarios de la mañana y tarde, que han debido abandonar las instalaciones de su colegio por tener una infraestructura en malas condiciones que atenta con su seguridad.



Tras la llegada de la pandemia, la situación se agudizó por la ausencia obligada de los docentes y alumnos en los salones. «Tenemos las paredes que no están en condiciones, tenemos roedores en la institución y aguas servidas en todo el piso», denunció la docente Ineibis Villaroel.



Asimismo, explicó que desde el llamado a clases semipresenciales se vieron obligados a prestar un espacio dentro de las instalaciones de la escuela Francisco González Guinand, «pero nosotros necesitamos volver a nuestra institución, en esas condiciones no hemos podido», enfatizó la educadora a Radio Fe y Alegría Noticias.



También manifestó que en un momento el «Colectivo Alexis Vive» se ofreció a prestar la ayuda, pero no les aprobaron el presupuesto para la remodelación del preescolar.



Villarroel exclamó con preocupación que los roedores han abierto huecos en la paredes, «que están como una galleta» aludiendo a su deterioro.



Por último, recordó que el año pasado le entregaron una carta a la Ministra de Educación, pero aún siguen esperando respuesta para poder brindar clases en estas instalaciones.

