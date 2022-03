Gobernadora de Delta Amacuro ordena cerrar "para siempre" comercios que no cobren el dólar a tasa BCV

Lizeta Hernández, gobernadora de Delta Amacuro Credito: Archivo

17-03-22.-La gobernadora de Delta Amacuro, Lizeta Hernández, ordenó cerrar «para siempre» los comercios que se nieguen a cobrar el dólar al precio establecido por la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.



Esta orden fue dirigida hacia la jefa de Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde) en la entidad, Ingrid Figuera.



«Exijo el cierre de comercios para siempre, no solo por 15 días», sentenció la gobernadora.



«El dólar ha ido bajando. Se dio el aumento (…) y ya hicieron desastre. Me encuentro con la especulación y abuso. Ciérrelo, cuenta con todo mi apoyo. Es un burla al pueblo», expresó Hernández.



De acuerdo con la mandataria regional, Ingrid Figuera contará con el apoyo de los cuerpos de seguridad para actuar contra quienes no «respeten la ley».



Desde finales de febrero, la gobernadora Hernández ha venido inspeccionando al sector comercial ante denuncias sobre el incremento del precio del dólar.

RFA