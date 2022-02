Banco Credit Suisse aceptó cuentas de venezolanos vinculados al saqueo de PDVSA

Credito: Web

21-02-22.-El banco suizo Credit Suisse aceptó durante años cuentas de clientes venezolanos acusados de saquear la petrolera estatal PDVSA, según una investigación periodística global difundida este domingo.



"Con los datos bancarios obtenidos, se determinó que más de 20 venezolanos" relacionados con "esquemas de corrupción en PDVSA" sumaron "activos por más de 273 millones de dólares en 25 cuentas del Credit Suisse y posiblemente mucho más", reportan los portales periodísticos Armando.Info y Efecto Cocuyo, que participaron en la investigación internacional 'Suisse Secrets'.



La mayoría de estas cuentas fueron abiertas, precisan, entre 2004 y 2015.



La investigación global fue llevada a cabo por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un consorcio de 47 medios de comunicación entre los que se encuentran La Nación, Le Monde, The Guardian y Miami Herald.



"Cientos de millones de dólares fluyeron hacia cuentas del banco en un momento en el que las arcas públicas (de Venezuela) eran vaciadas", señala La Nación en una nota. "La entidad mantuvo abiertas las cuentas de esos clientes venezolanos, incluso cuando su implicación en casos de corrupción había quedado expuesta en los medios", agrega.



La investigación partió de la filtración de 18.000 cuentas al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y al OCCRP, por la cuales fluyeron más de 100.000 millones de francos suizos de fondos procedentes de todo el mundo (108.000 millones de dólares).



Tras meses revisando datos, apuntó La Nación, los periodistas identificaron que "docenas de cuentas pertenecían a políticos corruptos, delincuentes condenados, investigados por la justicia, espías, dictadores y otros personajes turbios".



Según Armando.Info, uno de los venezolanos identificados con cuentas en el Credit Suisse es Nervis Villalobos, exfuncionario del gobierno de Venezuela en el área energética, acusado de blanqueo de dinero y haber recibido sobornos de empresas extranjeras en busca de contratos con PDVSA.



Consultada a través de un cuestionario sobre los hallazgos de esta investigación global, Credit Suisse sostiene que cumple con las leyes vigentes.



De acuerto con Armando.Info, el banco no respondió a preguntas específicas en torno a Villalobos u otros venezolanos, si bien los abogados de la institución financiera "rechazaron la afirmación" de que ésta "tenía procedimientos inadecuados de debida diligencia o facilitaba delitos financieros".



"CS no tolera ni apoya la evasión de impuestos, el lavado de dinero u otras actividades ilegales, cuenta con estrictos mecanismos de control y revisa y desarrolla sus políticas de forma continua", dijo en una carta la firma de abogados del banco, Latham & Watkins LLP.



Antiguos empleados del banco citados en la investigación aseguraron que mientras la entidad maneja "la debida diligencia" con clientes promedio, "cuando se trata de cuentas de alto valor neto, los jefes alientan a todos a mirar hacia otro lado".

