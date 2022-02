Defensora del Pueblo de Monagas denunció malas condiciones del hospital de Maturín

Hermelinda Cabello, defensora del pueblo Monagas Credito: RFA

19-02-22.-La Defensora Delegada del Pueblo del estado Monagas, Hermelinda Cabello, denunció la mala situación que atraviesan los pacientes en el hospital Dr. Manuel Núñez Tovar en la ciudad de Maturín.



«Es muy difícil y compleja la situación que a diario viven los pacientes recluidos en el principal hospital del estado Monagas. No podemos seguir permitiendo este tipo de situaciones, debemos trabajar unidos para corregir esta situación y nosotros como defensores del pueblo lo haremos», expresó.



La funcionaria destacó que la falta de camillas se ha vuelto una denuncia frecuente la cuál ha sido constatada por su equipo de trabajo.



«Hemos vivido de cerca la situación de las carencias que tiene el hospital y estamos tratando de resolver para dar una respuesta positiva. Estoy convocando una reunión con el director del hospital porque no es posible que a veces nosotros mismos tengamos que escudriñar dónde hay una camilla o un espacio para sentar a un paciente», agregó.



En este sentido, Cabello solicitó una reunión con los directivos del hospital Central de Maturín y la Autoridad Única de Salud de Monagas, Dr. Víctor Dávila, para debatir alternativas en pro de la atención digna para los pacientes.



«Hace unos días llevamos a una persona en situación de calle al hospital y nos dijeron que no podían atenderla porque no había dónde tenerla. Tenemos que ver de qué manera canalizamos este problema y damos respuestas. Estamos al tanto de esta situación», expresó.



La Defensora del Pueblo invitó a los ciudadanos a denunciar formalmente cuando sientan que son vulnerados sus derechos humanos.



Radio Fe y Alegría Noticias consultó a algunos de los pacientes recluidos en el hospital Núñez Tovar y manifestaron que la situación cada día es más compleja por la falta de insumos.



Nelys González indicó que «no es solo la falta de camillas que hay aquí en el hospital de Maturín, sino también la falta de insumos. Aquí he tenido que comprar muchas cosas para que me puedan atender, porque casi nunca hay nada. Los médicos trabajan con lo que tienen y nosotros como enfermos pasamos las de Caín todos los días».



Entre tanto, Ramón López dijo que «el gobernador asegura que hay de todo aquí pero sabemos que eso es mentira. Los médicos le piden a nuestros familiares casi todo lo que debemos traer para una cirugía o simplemente para uno ser atendido».



Vale recordar que a inicios de esta semana se denunció que se habían desbordado las aguas servidas en el área pediátrica de este centro de salud pública.

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/defensora-del-pueblo-de-monagas-denuncio-malas-condiciones-del-hospital-de-maturin/)