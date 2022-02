MP: Fueron encontradas y destruidas 31 hectáreas de cocaína en Zulia

Cocaína localizada en el Zulia Credito: Archivo

(Caracas, 17 de febrero de 2022) El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció el descubrimiento y destrucción de 31 hectáreas de cocaína en dos procedimientos ejecutados en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia.



Desde la sede principal del Ministerio Público en Caracas, el titular de la acción penal detalló que el primer hallazgo ocurrió “el pasado 6 de febrero por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, con apoyo de la Superintendencia Nacional Antidrogas, la 12va Brigada de Caribes y el Grupo Aéreo de Operaciones Especiales”.



En el sitio fue encontrado “un campamento ilícito para la producción de drogas y un sembradío con 17 hectáreas de arbustos de coca”. Vale señalar que en el sitio fueron detectados “4.710 kilogramos de pasta base de coca, 90 litros de químicos y 1.100 litros de combustible los cuales fueron incinerados”, añadió Saab. Como parte del proceso, fueron erradicados 187 mil arbustos de cocaína.



Por su parte, el segundo procedimiento ocurrió el pasado 8 febrero, con el descubrimiento y eliminación de 154 mil plantas de coca.



En tal sentido, el máximo vocero institucional aclaró que hasta el momento “no hay evidencias de que estos sembradíos y laboratorio estén vinculados con el caso de la red de narcotráfico que captaba a funcionarios con inmunidad, para el transporte de drogas desde Zulia hacia varias zonas del país, para su posterior exportación”.



Red de narcotráfico



Sobre ese caso, el Fiscal General de la República reveló una última incautación hecha por una comisión de la Dirección de Inteligencia Estratégica en la finca Virgen del Valle, propiedad de Alquiles Hurtado, ubicada en Cumarebo (Falcón), donde se encontraron 115 envoltorios tipo panela de cocaína, cuyo peso aproximado fue de 134 Kilogramos.



A su vez, Saab recordó que este nuevo hallazgo forma parte una investigación que se ha desarrollado en cuatro etapas. La primera fase inició entre noviembre de 2021 y enero del presente año; con la aprehensión del exdiputado suplente Luis Viloria, junto a 6 personas, cuando transportaban en 3 camionetas 336 kilogramos de cocaína.



“Tras esta detención se pudo detectar que en esa red de narcotráfico participaba también la exdiputada Jeycar Pérez y el exconcejal legislativo Jean Silva. Estos dos fueron aprehendidos el 5 y el 7 de enero, respectivamente”, puntualizó el vocero institucional.



Recordó que todos los implicados fueron imputados ante tribunales por la presunta comisión de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, asociación y legitimación de capitales.



De igual modo, la segunda fase está relacionada con la aprehensión de 8 personas el pasado 27 de enero; entre ellos la exdiputada Taína González y la exalcaldesa Keyrineth Fernández. Los detenidos se desplazaban a bordo de tres camionetas y en una de ellas fue detectado un compartimiento secreto donde se incautaron seis kilos de cocaína.



Estos implicados fueron imputados por la supuesta comisión de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; además del delito de asociación.



De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, “ambos grupos (…) estaban a disposición de una organización colombiana y se valían de sus credenciales para burlar revisiones de las autoridades competentes, a los fines de movilizar en vehículos con compartimientos secretos, alijos de drogas desde Táchira hacia Higuerote, Puerto La Cruz y las costas de Falcón para su exportación”, señaló Saab.



En relación con la tercera fase, consta de la detención el 2 de febrero de Gabriel Guerra, falso Director Nacional del Viceministerio de Juventud Productiva y Trabajadora; junto a Ramón Centeno, quien fingía ser diputado de la Asamblea Nacional por el Distrito Capital.



Las indagaciones determinaron que ambos pertenecen al mismo grupo criminal y “visitaban a los detenidos en el lugar donde se encuentran recluidos, siendo imputados por los delitos de tráfico de influencias, usurpación de funciones y asociación”, indicó el titular de la acción penal.



Por último, la cuarta fase se ha centrado en “labores de inteligencia y pesquisas a las evidencias colectadas a los fines de determinar la posible participación de otros involucrados”. Al respecto, Saab aclaró que los organismos de seguridad están desplegados en Falcón para capturar a cabecillas criminales e incautar más sustancias ilícitas.



El balance actuaciones hasta ahora incluye 21 personas detenidas, 49 allanamientos en Anzoátegui, Distrito Capital, La Guaira, Mérida, Falcón, Táchira, Trujillo y Carabobo. Además, incluye la incautación de 490 kilogramos de cocaína, 19 vehículos y cinco inmuebles.



Estacionamientos judiciales



En relación con las denuncias recibidas por el Ministerio Público vinculadas con la devolución de vehículos por parte de los estacionamientos judiciales a sus legítimos propietarios, el Fiscal General de la República informó que su despacho emitió una nueva circular sobre dicha materia; con instrucciones claras para los fiscales de la institución.



Entre los hechos más comunes resalta el que los vehículos son objeto de desvalijamiento o aprovechamiento por parte del personal que labora en los estacionamientos judiciales. También se denuncian las elevadas tarifas que son obligados a pagar para poder retirar sus vehículos, siendo en algunas oportunidades estas muy superiores al valor mismo del vehículo.



En otros casos los daños recibidos por los vehículos son de tal magnitud que el propietario decide no retirarlo.



“También hemos detectado que hay vehículos que se han recuperado cuyo estatus no ha cambiado en el sistema SIIPOL, por lo cual los dueños no saben que ya pueden ir a retirarlos”, comentó Saab.



El Fiscal General aclaró que a los responsables de las depositarias o estacionamientos judiciales, así sean privados, al estar cumpliendo, vía contrato, labores inherentes al Estado, se les podrán imputar los delitos contemplados en la Ley contra la Corrupción, además de los delitos referidos al hurto o desvalijamiento de vehículos.