Detenidos un Fiscal y dos PNB por tráfico de armas en Falcón

07-02-22.-El fiscal general de la república, Tarek William Saab, informó a través de su cuenta en Twitter la detención de Ismail Abdel Lionariz, ex Fiscal Auxiliar 21 Falcón, Gabriel Rodríguez Reyes Ex Comisionado PNB y Francisco Ramón Freites ex Oficial de la PNB por el delito de tráfico de armas."Los señalados pretendían comercializar tres fusiles", aseguró Saab.Asimismo, los implicados será imputados por los delitos de terrorismo, tráfico de armas de guerra y asociación para Delinquir y solicitará la medida preventiva privativa de libertad"