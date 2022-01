APR-PCV: Crisis del Psuv en Barinas es producto de abuso de poder, clientelismo y promoción de la corrupción

Reunión de la APR en Barinas Credito: TP

18-01-22.- «Lo que sucedió en Barinas este 9N, no es una situación de un escenario local y regional, la crisis del Partido Socialista Unido de Venezuela(Psuv) es de ámbito nacional», manifestó Leonardo Rodríguez, Secretario de Organización del Partido Comunista de Venezuela(PCV) en esa entidad llanera.



«Ha salido declarando la cúpula del partido de gobierno que la culpa de su derrota fue el mal gobierno de Argenis Chávez y de la familia Chávez durante 20 años. Y realmente aquí se repite la política de abuso de poder,clientelismo y promoción de la corrupción que se aplica en todo el país», dijo el dirigente comunista tras reunión postelectoral de la Alternativa Popular Revolucionaria(APR) en Barinas.



«El abandono de las bases y las mafias y corruptelas proliferan debido a esa forma de desgobierno, por eso en nuestro balance, la APR ratifica su posición de confrontación y deslinde con el oficialsmo. Estamos en el camino correcto», señaló Aldemaro Sanoja, representante de Voces Antiimperialistas.



«Mientras ellos pierden el respeto y la credibilidad de la gente, pese a las inhabilitaciones, censura, acoso y hostigamiento, la APR y el PCV siguen sumando fuerzas y sectores indignados con lo que estamos viviendo como pueblo», dijo Sanoja al tiempo que añadió » hoy más que nunca somos la única alternativa popular y revolucionaria al programa económico que se está desarrollando en contra de la clase obrera y el pueblo trabajador y es avalado por las dos élites, la gubermamental y la oposición de derecha, que al final se unirán nuevamente en el pacto de México para favorecer sus intereses».



«Seguiremos nuestro plan de trabajo regional, creando núcleos en parroquias y municipios, rumbo al Congreso de la APR. Pronto iniciaremos la recolección de firmas nuevamente para los 2 proyectos de ley que impulsará en la AN nuestra diputación de la dignidad, para la indexación del salario a la canasta básica y la recuperación de las prestaciones sociales», anunció Rodríguez.



«Sobre el gobierno entrante en Barinas, no tenemos mayores expectativas sin embargo esperamos respeto para la izquierda contenida en APR, lo que no hizo el Psuv, y que pueda solucionar problemas básicos y urgentes que nos aquejan a todos debido al desastre institucional que dejaron las pasadas administraciones regionales», concluyó.

