Venezuela denunció robo de sus activos ante la ONU

14.12.21 - El contralor General de la República, Elvis Amoroso, al participar este martes en la 9na sesión de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU), denunció nuevamente la modalidad de corrupción que establecieron algunos exparlamentarios en Venezuela quienes aseguró se confabularon con “funcionarios de los Estados Unidos”.



El contralor general de Venezuela, Elvis Amoroso, denunció ante la Organización de Naciones Unidas “el arrebato de empresas venezolanas en el exterior, a través de una red de corrupción diseñada por gobiernos en el mundo”.



La denuncia fue presentada en el debate general de la novena conferencia de los Estados partes de la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que se desarrolla en Sharm El-Sheikh, Egipto, hasta el viernes 17 de diciembre, reseña nota de prensa de la Cancillería venezolana.



Durante su alocución, el funcionario público también recordó que “hay millones de dólares en oro y dinero en efectivo venezolano, depositados en bancos europeos que no se han podido utilizar”.



En su intervención sostuvo que “en Venezuela se ha dado una nueva modalidad de corrupción: la triangulación, la cual es diseñada y apoyada por algunos gobiernos del mundo que buscan apoderarse de empresas y recursos que legalmente le corresponden al país. Los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia reconocieron y respaldaron a un ex diputado que se autoproclamó como presidente interino en una plaza, con el único propósito de arrebatar y apoderarse de empresas importantes que tiene nuestra patria en el exterior, como lo son Citgo y Monómeros”.



“Igualmente ha ocurrido con el oro que tenía depositado Venezuela en Inglaterra; dinero en efectivo, como 1.500 millones de dólares en bancos portugueses. Queremos hacer una alerta para que esta modalidad de corrupción, sin precedentes en el mundo, no afecte a sus países”, recalcó Amoroso.



En este contexto, Amoroso añadió que los corruptos y responsables de estos saqueos, sancionados de acuerdo a distintas leyes aprobadas, “se refugian en Colombia y en Estados Unidos, donde viven como grandes magnates”.



“Esto no puede seguir ocurriendo y esta convención debe elevar una alerta a todos sus países para acabar, de una vez por todas, con la corrupción, que hay que combatirla”, citó.



“Realizamos un llamado de alerta de esta modalidad de corrupción sin precedente en el mundo, para evitar que otros países en vía de desarrollo sufran las mismas circunstancias que vivió y vive nuestra patria actualmente”, finalizó.



“Venezuela respeta cada uno de los pueblos y sus gobiernos; por ello, pide respeto (…) Existe una forma de ser elegido presidente y es a través con el voto popular de todos los ciudadanos, y no autoproclamarse en una plaza y sea reconocido internacionalmente por algunos países”, expresó el Contralor.



En el evento que se está llevando a cabo en Egipto, Amoroso reveló los avances que ha tenido el Gobierno Bolivariano en materia de las leyes Anticorrupción.





Con información de Prensa CGR.