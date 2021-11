Álex Saab se declara no culpable de lavado de dinero en EEUU

15-11-21.-Álex Saab, empresario colombo-venezolano, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, se declaró este lunes en una corte federal de EE.UU. no culpable de un cargo por lavado de dinero.



Álex Saab, de 49 años de edad, enfrenta una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo que tiene en la corte de Miami (Florida), pena que puede ser reducida si llega a un acuerdo con la Fiscalía.



Dos semanas atrás, la Fiscalía había pedido desestimar 7 de las 8 acusaciones penales contra él para cumplir con las garantías dadas a Cabo Verde en el proceso de extradición.



En una breve audiencia de unos 15 minutos celebrada hoy en una corte federal de Miami ante el magistrado Robert N. Scola Jr., con motivo de la lectura formal de cargos, la defensa insistió en que Saab, de 49 años, es un diplomático venezolano con inmunidad.



Tras más de un año de arresto en Cabo Verde, Saab fue extraditado a EE.UU. el pasado 16 de octubre para responder por un caso de lavado de dinero vinculado con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela (CLAP), un sistema creado por el presidente Nicolás Maduro en 2016 y que el Departamento del Tesoro estadounidense señala de ser un esquema para que el empresario obtuviera «ganancias sustanciales».



Saab, quien compareció con un mono beige, enfrenta una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, una pena que puede ser reducida si llega a un acuerdo con la Fiscalía, lo que suele incluir delación de otros cómplices.



Dos semanas atrás, el juez Scola, quien seguirá al frente de este caso, desestimó siete cargos de lavado de dinero contra el acusado.



La reducción de cargos fue parte del acuerdo de extradición con el Gobierno de Cabo Verde para que, en caso de que sea hallado culpable, la sentencia no exceda la que hubiera tenido en ese país africano.



La audiencia de hoy fue abierta a la prensa, tal como lo había solicitado la Fiscalía bajo el argumento de que el caso es de «interés público», y luego de que la defensa de Saab pidiera que se limite el acceso a los medios de comunicación para evitar que se tomen fotos del acusado, tal como ocurrió en la primera vista efectuada el pasado 18 de octubre.



Como parte de la moción, Saab había adjuntado un anexo con la lista de personas y medios que supuestamente violaron la Regla Federal de Procedimiento Penal 53, que prohíbe la toma y difusión de imágenes obtenidas durante las audiencias en el Distrito Sur de Florida, y solicitó una investigación.



En respuesta a ello, la semana pasada, el juez Scola ordenó a la Fiscalía de Estados Unidos investigar a los medios que tomaron y publicaron de forma ilegal fotos en dicha audiencia celebrada por Zoom.



Scola subrayó que no limitará las audiencias por internet como solicitó la defensa, pero dijo que tiene la «intención» de hacer las próximas vistas judiciales de forma presencial para evitar esos problemas y teniendo en cuenta que la incidencia de la pandemia ha bajado en Florida.



De esa manera, el juez precisó en un fallo al que tuvo acceso Efe que «concede en parte y niega en parte» la moción presentada por Saab en torno a las imágenes tomadas, que luego fueron publicadas en medios y redes sociales pese a que es ilegal.



Álex Saab se declara no culpable



Esta cita judicial fue aplazada el 1 de octubre a petición de su abogado Henry Bell que justificó ante el magistrado que esperaba reunirse con su cliente en la cárcel federal del sur de la Florida tras cumplir con la cuarentena por el coronavirus.



El 18 de octubre se celebró la primera vista en la que únicamente se ratificó el nombre del acusado y se le preguntó si entendía por qué estaba siendo procesado, a lo que el acusado respondió afirmativamente.