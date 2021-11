Madre de Leopoldo López habría recibió pago de Monómeros por 70 mil dólares

11.11.21 - Este jueves 10 de noviembre, el periodista Orlando Avendaño (PanamPost, medio de línea antichavista) reveló que Monómeros, empresa pública bajo el control de agentes de Juan Guaidó desde 2019, canceló cuando menos 70.000 dólares por concepto de «servicios de comunicaciones» a la empresa española Llorente & Cuenca, de la que Antonieta Mendoza de López, madre del dirigente ultraderechista y prófugo de la justicia venezolana Leopoldo López, es vicepresidenta. Reseñó el portal de noticias de La Iguana.



Según Orlando Avendaño, periodista, columnista y escritor venezolano, la empresa petroquímica filial de Petróleos de Venezuela, Monómeros, contrató a la empresa Llorente y Cuenca para los servicios de comunicaciones.



Explicó a través de la red social Twitter, que "una de las facturas fue por US$ 70 mil. Antonieta López Mendoza (madre de dirigente opositor Leopoldo López), trabaja como vicepresidente en Llorente y Cuenca. Carmen Elisa Hernández, expresidenta de Monómeros, me confirmó contratos".



Asimismo, indicó, "Carmen Elisa Hernández me dijo ayer por teléfono: Si yo hubiera sabido que Antonieta Mendoza tenía una posición directiva en la junta, de ninguna manera hubiera considerado contratar con Llorente y Cuenca".



Detalló que, "antes de elegir a Llorente y Cuenca", se consideraron otras dos empresas. Hernández me dijo: "Yo no tenía cómo saber que esa señora trabajaba con esa empresa".



Quien firma el contrato con Llorente y Cuenca es, según cuenta Hernández, el gerente general Gustavo Sol.



Finalmente, el comunicador señaló que, "siendo Leopoldo López funcionario del Gobierno interino, una empresa pública en manos de (Juan) Guaidó contrató con la empresa en la que trabaja la mamá de López".



Cabe destacar que para ese momento, Monómeros estaba en manos de Juan Guaidó y su "gobierno", detrás del cual estaban las líneas y directrices de Leopoldo López, hijo de la vicepresidenta de Comunicaciones de Llorente y Cuenca , quien empezó la historia cuando "donó" de los recursos de Pdvsa los fondos para fundar el partido político para su hijo, "Primero Justicia".





Con información de Globovisión.