Calderón Berti asegura tener pruebas de corrupción contra Leopoldo López

20-10-21.-Humberto Calderón Berti, ex representante de la AN en Colombia cuando Juan Guaidó era presidente del Parlamento entre 2015 y 2021, le respondió a Leopoldo López.



Según Calderón Berti, sí tiene en sus manos elementos probatorios de sus afirmaciones contra Leopoldo López y con ello le responde luego de que este denunciaría ante un Tribunal español por «difamación y calumnia«.



Durante la entrevista con el periodista Alejandro Marcano, ratificó que la denuncia sobre supuestas irregularidades fueron realizadas ante «un alto funcionario del gobierno de Colombia».



En estos hechos de «corrupción» en la empresa Monómeros estarían implicados «dirigentes de la oposición venezolana».



Aseguró que luego de la denuncia, el «gobierno interino de Guaidó exigió su renuncia. Según lo aseguró, la denuncia «molestó» a varios altos jerarcas de la oposición venezolana. También informó que las primeras denuncias están desde junio de 2019.



“Yo estorbaba porque yo no soy manejable por nadie. Yo ya tengo mucho recorrido, muchos años encima y mi credencial más importante son mis años de servicio al país», dijo Calderón Berti, reseña El Nacional.



Una vez más, insistió en señalar a Leopoldo López como «el responsable de la pérdida del capital político de Guaidó».



«Me da tristeza que Leopoldo haya sido el responsable de la pérdida del capital político de Guaidó”, afirmó.

