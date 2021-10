Monómeros, la billonaria estatal que la oposición llevó a la ruina

07.10.21 - Monómeros fue una empresa que se ubicaba en el octavo lugar de las 20 empresas más rentables de la región del Caribe y sus ingresos operacionales se posicionaron por un valor de 295 millones de dólares en 2018, ambas características la convirtieron en la fracción del pastel más apetecible para la oposición venezolana que estaba al frente de la Asamblea Nacional desde 2015.



Tras la autoproclamación de Juan Guaidó, la oposición comenzó la pesquisa de las empresas más rentables del Estado venezolano dando con Monómeros Colombo Venezolano creada en 1967 como una sociedad entre los gobiernos de ambos países, pero que en 2006 el gobierno de Hugo Chávez, a través de Pequiven, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), adquiere el 100% del capital.



Siendo uno de los activos más deseados por Guaidó y su entorno, el interinato, con el apoyo del Gobierno de Iván Duque, se apropió ilegalmente de Monómeros, y a finales de mayo de 2019 los representantes del ex parlamentario -quien está siendo investigado por las autoridades venezolanas por la trama de corrupción que envolvió su “interinato”- juramentaron ilegalmente a la nueva junta directiva ad hoc que estaría presidida por Jon Bilbao, un ex gerente que participó en el sabotaje petrolero en 2002, el cual ocasionó pérdidas mil millonarias a Pdvsa; Carmen Elisa Hernández, integrante del extinto partido Gente de Petróleo que además de participar en el paro petrolero, años más tarde ocupó el cargo de directora de la Alcaldía de Baruta bajo la administración del opositor Gerardo Blyde. Junto a ellos, fue juramentado el abogado Yadid Jalaff conocido por defender al narcotraficante canadiense Steve Skinner. En Venezuela hizo vida política como coordinador del partido Causa R.



La junta directiva ad hoc cuya designación careció de validez jurídica por el desacato en el que permaneció la Asamblea Nacional de 2015, maneja alrededor de 1,3 millones de toneladas de sustancias orgánicas e inorgánicas que produce Monómeros para la siembra a gran escala. Además de ello, a esta empresa de capital venezolano se le atribuye la distribución de 46% de fertilizantes y 70% de la demanda de agroquímicos que necesitan los cultivadores en Colombia.



La empresa que abarca 52 hectáreas de terreno se ubica en la desembocadura del río Magdalena y en el puerto de Buenaventura; cuenta con muelles propios, lo que permite transportar la producción a sus compradores a un costo más bajo.



Quiebra. El llamado “ex embajador” de Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, denunció que la quiebra de Monómeros es responsabilidad del prófugo de la justicia venezolana, Leopoldo López. Y es que Berti dijo que López hace un uso inescrupuloso de la estatal venezolana, aseguró que “politiza exageradamente con un sectarismo impresionante todo lo que cae en sus manos”.



En sus declaraciones, Calderón Berti aseveró que la decisión de la Superintendencia de Sociedades de Colombia -que tomó el control de Monómeros- no es para proteger la empresa del Gobierno de Nicolás Maduro, sino del propio gobierno interino que se ha ido diluyendo y es investigado por denuncias de trama de corrupción perpetradas sobre los activos de Venezuela en el exterior.



“Lo que ocurrió en Monómeros es la politización exagerada, excesiva, que es lo que está ocurriendo en Citgo y ha ocurrido en Pdvsa, con sus excepciones”, expresó Berti.



En su denuncia, Calderón Berti, conocido por haber ocupado los cargos de ministro de Energía y Petróleo, canciller y presidente de la Opep, dijo que Carmen Elisa Hernández, quien había sido nombrada presidenta de la junta directiva de Monómeros y que renunció en días pasados, también respondía a los intereses de Leopoldo López.



En su carta de renuncia, Hernández dijo que su decisión se fundamentaba en la negación del interinato de permitir la fiscalización de Monómeros por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, a su juicio esa medida era el único mecanismo para superar la grave crisis que enfrenta la empresa.



Además de ello, Berti declaró sobre la participación de Manuel Rosales en las reuniones con la junta directiva de Monómeros, donde algunos de ellos hacían señalamientos del porqué no se les había otorgado contratos a personas cercanas de su entorno.



Investigación. El Ministerio Público venezolano abrió una investigación contra Guaidó y la junta directiva ad hoc en Monómeros por incurrir en el delito de usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir. Previo al anuncio de la Fiscalía venezolana, Guaidó respaldó la decisión de la Superintendencia de Colombia que anunció la intervención de la empresa estatal con sede en ese país.



Ante la toma de Monómeros, el economista Francisco Rodríguez calificó la decisión como injustificable y reiteró su llamado para que en la mesa de negociaciones en México se nombre una nueva junta administradora “que tenga a cargo la defensa de los activos externos de la nación”.



Datos

295 millones de dólares fue el valor operacional de Monómeros en 2018

Venezuela adquirió en 2006 100% del capital de Monómeros.