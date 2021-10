Leopoldo López señaló a Guaidó como responsable de la quiebra de Monómeros

06.10.21 - Luego que Humberto Calderón Berti, lo señalará directamente a él de lo ocurrió en la empresa Venezolana, Leopoldo López, intentó lavarse las manos culpando a la gerencia designada por Juan Guaidó de la quiebra de Monómeros. "No hay ninguna responsabilidad directa, en la administración de esa empresa, de alguien distinto al gerente que es el que ha estado allí"; manifestó Leopoldo López dijo en entrevista de CNNE.



El prófugo de la justicia venezolana Leopoldo López, calificó de “infundadas” las declaraciones realizadas por el asesor petrolero Humberto Calderón Berti, quien lo acusó de poner en riesgo la estabilidad de la compañía al designar personas no calificadas en la alta gerencia.



“Yo creo que esas declaraciones están infundadas, allí no hay responsabilidad directa de la administración de esa empresa por parte de alguien distinto al gerente que haya estado allí”, señaló el delincuente de López.



Cómo se recordará hace unos días, Humberto Calderón Berti, ex pseudo embajador de Guaidó en Colombia, señaló directamente al delincuente Leopoldo López de ser el causante de la quiebra y el desastre en Monómeros, empresa de los venezolanos que ellos se robaron en complicidad con el gobierno de Iván Duque.



«Hay muchos que han renunciado por las mismas razones que yo denuncié en Colombia y nadie se ha atrevido a decirlo: por intromisión impropia y sectaria de Leopoldo López en la conducción del gobierno interino”, afirmó Calderón Berti en su declaración contra el fundador de Voluntad Popular.



Recientemente la Fiscalía General, instruyó investigar a Juan Guaidó por incurrir en “usurpación de funciones; también por traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir”.



Con información de Lechuguinos.