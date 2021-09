Guaidó sí opera dinero robado al país y busca pagar a Conoco

22.09.21 - El ex diputado Juan Guaidó, quien se autoproclamo “presidente interino” por los designios de Estados Unidos, acordó con la petrolera ConocoPhillips, el pago de 1.287 millones de dólares, según documentos publicados por la Corte Distrital de Delaware.



La deuda con la petrolera es producto de la demanda contra el gobierno venezolano por la nacionalización de su participación en un proyecto en la Faja Petrolífera del Orinoco, ejecutada durante la gestión de Hugo Chávez. En 2018, la Cámara de Comercio Internacional (CCI), un tribunal arbitral internacional, dictaminó que Venezuela tendría que pagar 2.000 millones de dólares a ConocoPhillips.



Según documentos revelados, Venezuela canceló en 2018 y 2019, más de 753,9 millones de dólares a la empresa norteamericana como parte de la indemnización tras perder el laudo arbitral en el Banco Mundial. Pero, Pdvsa dejó de pagar como resultado de las sanciones económicas impuestas por EEUU, las cuales prohibieron cualquier transacción de Pdvsa con empresas y gobiernos, so pena de ser sancionados.



El economista opositor Francisco Rodríguez criticó, en su cuenta en twitter, que las condiciones de negociación no fueron presentadas al país ni discutidas con transparencia.

Asimismo, rechazó que “en el pasado, autoridades del gobierno interino han alegado no tener recursos para pagar programas de asistencia a los venezolanos afectados por la crisis. ¿Cómo pudo entonces el gobierno de @jguaido movilizar recursos necesarios para saldar una obligación de $1,3 millardos?, ¿Qué tipo de activos venezolanos se comprometieron en esa operación? ¿Se cedieron derechos de explotación de petróleo en territorio venezolano? ¿Un acuerdo que comprometa activos venezolanos no es de interés público nacional?”, se preguntó.En la última jornada del diálogo celebrada entre el 3 y el 6 de septiembre, ambas delegaciones firmaron un acuerdo para la “protección económica y social de los venezolanos”, que se “refiere principalmente a la necesidad de que Venezuela rescate, recupere los activos, el dinero que se encuentra depositado en cuentas en el extranjero y que no le pertenecen a nadie más sino de Venezuela”.A inicios del 2021, The Washington Post denunció hechos de corrupción con fondos y activos de Venezuela por 40.000 millones de dólares bloqueados en el extranjero, protagonizados por el “interinato” de Guaidó.El diario publicó testimonios y documentos denunciando pedidos de sobornos para gestiones con bienes de Venezuela en EEUU y negociaciones para una condonación de deuda de Paraguay con el país caribeño.