Cuatro detenidos, entre ellos 3 funcionarios del INTI-Guárico por corrupción

01-07-21.- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció la detención de cuatro persomas, entre ellos 3 funcionarios del INTI-Guárico por corrupción.Saab reveló que el Ministerio Público coordinó una entrega controlada en Valle de la Pascua, en la cual se aprehendió en flagrancia a Wilmer Hernández, un particular y Oscar Rondón, funcionario del Instituto Nacional de Tierras en Altagracia de Orituco).Esta operación encubierta se hizo tras la denuncia realizada por el ciudadano Juan Rengifo, quien informó que los trabajadores adscritos al INTI, le exigieron ilegalmente la entrega de una potra de raza cuarto de milla para la realización de un trámite ante dicho organismo."El vaciado de contenido de los teléfonos de los detenidos evidenció que Pedro Carpio (Director del INTI-Guárico), Miguel Aponte (Coordinador del INTI en Zaraza) y Carlos Mirabal (Técnico Perito del INTI) requerían grandes cantidades de dinero", detalló el titular del MP.Los funcionarios señalados solicitaban pagos para procesar trámites relacionados con la actualización de documentos, asignación de tierras y formación irregular de expedientes administrativos; indicando que de no entregar lo exigido sus trámites no serían procesados.Saab dio a conocer que durante la investigación se logró recabar denuncias de otros funcionarios del INTI-Guárico y de representantes del sector campesino de la zona."Tales denuncias ratificaban los hechos narrados por el denunciante, y que además confirmaban la participación en los hechos de corrupción de los funcionarios Pedro Carpio, Miguel Aponte y Carlos Mirabal", apuntó Saab.Pedro Carpio y Miguel Aponte fueron presentados. Entre tanto, Carlos Mirabal se encuentra prófugo.