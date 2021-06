La activista popular Lisbeth Soto sigue detenida en Lara tras denunciar a las "mafias de la gasolina"

Familiares, amigos y compañeros de lucha reportan su preocupación por las horas de angustias vive la camarada Lisbeth Soto Andrade, detenida con un falso positivo, para tratar de encubrir bajo el manto de la impunidad a las mafias gasolineras. Dicen estar pendientes de ella este domingo 20/06/2021, ya que para las a las 10 Am estaba prevista su presentación ante tribunales. Movimientos populares y de izquierda en Barquisimeto, estado Lara han convocado a las fuerzas revolucionarias a la solidaridad, así como al movimiento feminista para expresar su rechazo a lo que aseguran que se trata de un vil atropello. En su llamado, los militantes del movimiento popular y la izquierda crítica, que se agrupan en la Red de Resistencia Revolucionaria en Lara expresan: “no podemos permitir que el sistema capitalista patriarcal... siga usando operadores mafiosos para destruir la revolución”. Asumen el caso de Lisbeth Soto como parte de la lucha “por la dignidad y la libertad del movimiento popular revolucionario”, pues para ellos y ellas, lo ocurrido con la compañera ha sido una retaliación por atreverse al ejercicio de la denuncia y de la contraloría social del poder popular contra la corrupción contra-revolucionaria.



Por todo ello, no sólo hacen saber que van a estar en movilización permamente hasta conseguir la liberación de Lisbeth, sino que lanzan un mensaje dirigido a que “juntos y juntas acabemos con la burocracia y la corrupción”, enfrentando a su vez las “detenciones arbitrarias” como la de Lisbeth Soto por denunciar a las mafias de la gasolina. Una reflexión compartida es que si los cuerpos policiales o fuerzas militares y los tribunales actúan para reprimir y detener al ciudadano o ciudadana que denuncia, entonces cabe preguntarse en manos de quiénes está realmente el poder del Estado.



Para que se entienda bien hacia qué objetivos apuntan los factores de poder, explican que Lisbeth Soto es una activista social que hace parte del colectivo popular Fabricio Ojeda, y entre sus actividades lleva adelante jornadas solidarias, como la de brindar un plato de comida a los sectores más vulnerables de su comunidad. Ella está detenida desde hace un par de días, después de que fue abordada de manera que califican como un “secuestro”, por la manera arbitraria e irregular de ejecutar el procedimiento, por parte de elementos de un presunto cuerpo de inteligencia del Estado, con posterioridad a su protesta y denuncia de las mafias de la gasolina en Barquisimeto, estado Lara, en una estación de servicio cuya propiedad es atribuida a la esposa de un general.



Lisbeth hizo esa denuncia a viva voz en la gasolinera ubicada cerca del Centro Comercial Sambil, de donde varios sujetos de civil se la llevaron en un vehículo, y luego de casi nueve horas sin saberse su paradero, se supo que estaba retenida en el comando de la GNB del sector La Montañita, de Palavecino. Familiares y compañeros de lucha se quejaron de que habiendo pasado más de dos días la Guardia no estaba permitiendo que ningún abogado la viese, lo cual hace recordar a mucha gente las prácticas que eran comunes en los peores tiempos de la IV República y en algunos países con gobiernos de facto de ultraderecha. Comunicaron que sólo le permitieron la visita a una Defensora del Pueblo, a la que habrían obligado a borrar el registro de la declaración que le tomó.



Diversos sectores del movimiento popular del estado Lara insisten en que se trata de una “represalia de las mafias de la gasolina”. La pregúnta es cómo logran hacerlo a través de la Guardia Nacional y de los tribunales.



Por todo esto se mantiene la denuncia sobre la situación de Lisbeth Soto a través de las redes sociales, con las etiquetas #LisbethSotoInocente y #PuebloDefiendeTusDerechos.



También sobre este caso que tiene como centro a una joven mujer activista del movimiento popular larense, emitió un comunicado el Frente Clasista "José (Chema) Saher" ( https://www.laizquierdadiario.com.ve/Comunicado-Sigue-detenida-Lisbeth-Soto-por-denunciar-a-mafias-de-la-gasolina ) en el que explican lo que para ellos viene sucediendo con la distribución de la gasolina y las violaciones de derechos a las que estaría siendo sometida Lisbeth Soto, el cual contiene una serie de interrogantes que toca responder a las autoridades del Estado y del sistema judicial.