(VIDEO) Situación confusa en la estación de servicios Parate Bueno

Sábado, 12 de junio de 2021.- El viernes cuatro de junio en la estación de servicios de PDV Parate Bueno, ubicada en la avenida principal de Antímano, cerca de la embotelladora de Coca Cola, se presentó una situación inusual.Un camión que transportaba gasolina a esta estación de servicios a horas del mediodía, estaba estacionado y listo para trasegar a las 12,10 pm, fue el centro de lo que ocurría y que nos llamó la atención, su conductor se negaba a descargarla aduciendo que era muy tarde, su horario de trabajo, según nos informaron varios conductores que estaban esperando para equipar a sus automóviles, es hasta las 4.30 de la tarde.Un grupo de conductores se acercó a miembros de la GNB que estaban de guardia para pedir explicación de lo que estaba pasando y extrañados de que los guardias no obligasen al responsable del transporte a cumplir con su trabajo.No sabemos como evolucionó la situación por demás extraña, esperamos que se halla solucionado.Pero no podemos dejar de preguntarnos sobre esta situación que afecta a los conductores que no solamente deben hacer largas colas sino que dependen de si alguien decide descargar o no un camión de gasolina que estaba en horario de trabajo.Atención responsables de PDV métanle la lupa a situaciones como la descrita, los ánimos están muy caldeados, la gente está tensa y no hay que crear situaciones equívocas que puedan generar conflictos innecesarios.