Denuncian que hasta 30 millones de bolívares pagan en la Guajira por ayuda humanitaria de Colombia

11-06-21.-Ante la compleja crisis alimentaria que persiste en la Guajira venezolana, al norte del estado Zulia, ha provocado que cientos de familias crucen la frontera para poder recibir bolsas de comida que autoridades colombianas entregan como ayudas humanitarias. Pero los beneficiarios venezolanos alegan que ahora esto se ha convertido en un sacrificio.



La señora María González contó a Radio Fe y Alegría Noticias que «principalmente se nos pide una colaboración como beneficiados para la planilla, se supone que esto es gratuito, que es una ayuda humanitaria, pero lastimosamente esto ha sido un negocio para los líderes».



Describió que para recibir las cajas de alimentos que entregan en Maicao de Colombia «también piden colaboración para retirarlas, y por la inscripción nos cobran 26 mil pesos (cerca de 30 millones de bolívares), cobran por todo».



González también relató que «hace unos días se retiraron las cajas y hubo una beneficiaria con 6 cajas y le cobraron 70 mil pesos (más de 70 millones de bolívares), entonces muchas personas prestan dinero y luego venden los productos que trae la caja para poder pagar».



Otra de las irregularidades que denuncia la mujer es la disminución de productos que contiene la caja de alimentos. «Eso ha ido disminuyendo por las denuncias que le han llegado a la fundación», acota.



Otros ni siquiera pueden recibir la ayuda «porque no tengo el efectivo, los 40 mil pesos (más de 40 millones de bolívares) para el censo, entonces, uno no tiene la manera de recibir eso, ahí el que tiene plata es el que recibe, eso es un negocio», contó el señor José.



Los denunciantes señalan a los líderes comunitarios del municipio Guajira de supuestamente conformar «una especie de mafias». Estos dirigentes estarían «aprovechándose de las necesidades, hubo algunos casos que les quitaron 20 mil, 30 mil pesos para censarlos y a la hora de la verdad no los censaron y los despacharon de allá, de la ranchería», según la versión de una joven que no quiso ser identificada por temor a represalias.



La inseguridad alimentaria sigue creciendo en este territorio indígena del estado Zulia. Pobladores de Sinamaica, por ejemplo, aseguraron a Radio Fe y Alegría que todos los días comen arroz y yuca.



El Comité de Derechos Humanos de la Guajira exige a las autoridades nacionales y del municipio atender este grave problema. De lo contrario, los índices de desnutrición y de posteriores enfermedades seguirán diezmando la calidad de vida de los ciudadanos de la Guajira venezolan

Esta nota ha sido leída aproximadamente 360 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/hasta-30-millones-de-bolivares-pagan-en-guajira-por-ayuda-humanitaria/)