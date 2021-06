Asamblea Nacional Investiga a Rafael Ramírez por desaparición de $1.200 millones de PDVSA

03.06.21 - El diputado José Brito, presidente de la Comisión Especial Parlamentaria que investiga los daños contra Venezuela entre 2015 y 2020, informó que están investigando un caso referido a la desaparición de unos títulos custodios de la República, cuyo paradero solo conocen Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa, y Víctor Aular, quien fuera su vicepresidente de Finanzas.



Así lo anunció el presidente del citado órgano parlamentario, diputado José Brito, quien señaló que en los próximos días serán emitidas órdenes de comparecencia ante la Comisión Especial dirigidas a Ramírez y Aular, puesto que fue bajo su gestión que habrían sido extraídos estos títulos de PDVSA.



Precisó que a Aular también se le investiga su presunto rol de testaferro, también a su cuñado José Ramón Gori, quien aparece como constructor del Centro Comercial Integral La Santé, ubicado en la avenida Adonay Parra Jiménez de Barinas.



Señaló el diputado que son investigadas las empresas Global Services LTD y Rantor Capital C.A por lavado de dinero y es posible que estén incurriendo en enriquecimiento ilícito.



Brito recordó que en la Comisión Permanente de Contraloría, presidida por el ex diputado Freddy Guevara, reposaba un voluminoso expediente contra Rafael Ramírez “pero muchas cosas empezaron a desaparecer”, dijo.



Comentó que el Ministerio Público ha designado dos fiscales especiales que mantienen contacto permanente con el equipo parlamentario para estar al tanto de las investigaciones que lleva adelante la Comisión Especial.



Recordó que el énfasis de las investigaciones está en Monómeros y Citgo, Fundación Simón Bolívar, el caso de las ayudas humanitarias y la situación de las ONG.



Añadió que muchos directivos de la industria petrolera serán citados. “Todo esto está sujeto a investigaciones y en los próximos días revelaremos más datos”, puntualizó.



Con información Prensa AN.