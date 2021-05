(VIDEO) Fuera caretas: Todos quieren vender y pagar en dólares, menos los salarios

Estos quesos los vende el Gobierno en 9 y 10 dólares, no aceptan bolívares y no se ofertan ni medio, o kilo entero Credito: aporrea tvi

Ser o no ser, es una compleja disyuntiva para cualquier ser humano, o más vale el ser que el tener, " según nos dijera el filósofo y psicoanalista alemán, Erich Fromm. Sin embargo en Venezuela, la mayoría "sólo somos" porque prácticamente "no tenemos nada,": una mala o casi nula alimentación con neveras vacías; no tenemos vestimenta, sólo trapos y zapatos desgastados o rotos; no tenemos un buen sistema de salud, además de vivir en un susto constante por temer a que no nos ataque cualquier enfermedad distinta al Covid. Por otro lado, los carros, una buena mesa, salidas, postres, frutas, estrenos y el placer de vivir pareciera que ha desaparecido de nuestra cotidianidad; y lo que nos va quedando son equipos electrodomésticos transformados en mudas chatarras arrumbadas como testigos de haber tenido una vida mejor. Sólo la dignidad del ser y un deseo profundo y lógico de volver a tener y poseer lo básico para llamar vida a este estado en que se encuentra paralizada nuestra sociedad actual en Venezuela.

Ante este panorama de incertidumbre o lo que llaman algunos, "el despeñadero", decidimos proseguir nuestros acostumbrados recorridos por los diversos establecimientos de la zona metropolitana (detenidos por un tiempo debido a la falta de herramientas de trabajo) En esta ocasión nos tocó ir al supermercado UNICASA ubicado en el Centro Comercial Caracas de Montalbán, allí nos topamos con la cruda realidad que no nos sorprendió, el marcaje de los precios totalmente dolarizados, ya ni se molestan en poner los precios en bolívares, y al final, esto confunde totalmente al consumidor que no entiende en el momento el precio real de los productos, porque por ejemplo, marcan un paquete de avena de 400 gramos en 1,2 $, pareciera poco, pero en bolívares es mucho, como 3.547.667 en bolívares, al cambio del día martes 18 y que subió considerablemente el viernes 21, y cuando finalmente se va a cancelar en la caja ya uno no sabe ni cuánto va a pagar y así se van sumando productos de la canasta básica, y de repente son como 20 dólares que son 62.448.200 al cambio de hoy, en un país donde la mayoría gana 10 millones y los pensionados 7 millones.

Lo más irónico es que los empleados de esa cadena ganan salario mínimo, como es el caso de un empleado que entrevistamos, y quien nos pidió proteger su identidad, nos dijo que tiene años trabajando en esa empresa y no ha recibido aumento, sí, sólo percibe salario mínimo, y para colmo no les dan descuentos a la hora de comprar los productos que ellos cargan, limpian, cuidan y venden. Una empresa que dice tener que adquirir los productos a sus proveedores en dólares para sortear la crisis y cobra en dólares, pero ignora a sus trabajadores que pasan hambre rodeados de suculentos y atractivos alimentos. Y esto no es un caso único, la mayoría de estos centros de ventas de alimentos le sacan mega ganancias a la mercancía sin mostrar la menor empatía por sus empleados.

Aunque pudimos percibir que muchos productos como el tomate, la cebolla y el arroz estaban a un menor precio que en muchos establecimientos, bodegas y de puestos de buhoneros, que tampoco se solidarizan con los consumidores.

Un usuario, nos confesó que ya no sabía que hacer, porque aunque ganaba 100 dólares en la empresa privada, ya su sueldo no le alcanzaba para él, su esposa y cuatro hijos y que sólo compraba lo básico para sobrevivir.

Dentro de esta situación de incertidumbre, entrevistamos a través de teléfono y Whatssap a varias personas que nos brindaron generosamente sus opiniones acerca de esta situación económica y social que asola a los diferentes sectores de Venezuela.

A ellos les formulamos las siguientes preguntas:

¿Cómo sortea la dolarización de los precios? ¿Cuánto cree qué necesita para la adquisición de alimentos? ¿Quién o quiénes son los responsables de la inflación actual?

Isabel Lira, 59 años. Activista social y artesana: Es bien difícil porque está todo dolarizado, no hay manera, la única manera es exigiendo nuestro derecho a pagar en bolívares, pero del resto, si vas al mercado, la yuca está en no sé cuanto, es medio dólar, uno lo ve clarito, y cuando te lo cobran en dólares, uno lo discute o pelea por pagar en bolívares, pero el baremo para mi, creo que toda la economía ya está puesta en dólares.

En cuanto, a cuánto creo que necesito para vivir, yo creo que no menos de 300 o 400 millones de bolívares para medio comer medianamente bien porque con ciento y pico que es una cuenta que yo casualmente estaba sacando en estos días hay muchas cosas que dejas de comer, por ejemplo las frutas, es sumamente costoso comer frutas y no puede uno comer todo lo que uno quisiera, digo lo que quisiera y lo que uno debería comer para comer sano.

Y bueno yo no sé quién es el responsable formalmente de la inflación, pero siento como ciudadana común que es una especulación no controlada y si no hay alguien que le ponga la cara seria al comerciante, al productor, al industrial, él va a seguir cobrando lo que a él le da la real gana. Yo creo que nosotros debemos hacer como el presidente Fernández de Argentina, que decidió no exportar más carne porque el pueblo argentino tiene derecho a comer carne y dejó de exportar carne, por lo menos durante tres meses. Yo creo que ese es un excelente ejemplo, pero aquí no, aquí yo pongo un tarantín, vendo guayabas y las vendo a mi real gana, estén podridas o no estén podridas, pague o no pague yo impuestos en esa esquinita donde la estoy vendiendo, y no hay nadie que le ponga la cara seria a esa situación.

Santiago Ledezma, 27 años. Contador: Bueno en mi caso trato de tener en lo menos posible Bolívares, si agarro algo de bolívares compro USD. En la medida que necesito gastarlos, voy cambiando... Puntos a favor, la gran mayoría de los negocios tienden a aceptar USD directo, punto en contra no tienen vuelto o sencillo, entonces ha tocado pagar mixto en USD y los picos en bolívares.

Respecto a quién es responsable por la inflación, te doy mi opinión personal... Si a uno le dan una tienda para que la administre y pasan 20 años y la tienda tiene problemas de infraestructura, problemas de luz, no tengo a los empleados felices, el baño no sirve, tiene filtraciones, el culpable no es más que el administrador de los recursos. Con base a eso, mi opinión es que el culpable de la inflación no es más que el administrador de los recursos del país que es el gobierno nacional. Si veo en la calle pobreza, los hospitales públicos en el piso, las calles rotas, hay una prosperidad superficial, los talentos emigran, los profesores son malpagados y no hay sensación de seguridad; y a su vez, manejas los recursos petroleros, manejas la luz, manejas el agua, manejas las telecomunicaciones, tienes toda la plataforma bancaria a tu disposición, manejas los cuerpos de seguridad, manejas los poderes a tu gusto. El responsable no es otro sino el administrador.

Uno necesita, por lo menos 200 USD. La zona influye ya que comprar por aquí es más costoso (Este del área metropolitana) , pero hay un tema traslado que influye y uno trata de decidir con base al costo-beneficio.

Ahora se viene otra devaluación, la cual, no es otra cosa que disfrazar el fracaso del modelo. Más allá de la doctrina, a mí eso no me importa si es derecha o izquierda, me interesa ver un país próspero, el cual desde hace muchos años no he visto... Lo que vi fue a mi mamá siendo empleada pública comprar carro y casa, lo cual hoy sería impensable, ni remotamente.

Y la devaluación inminente no es culpa de factores externos, simplemente es mi necesidad de imprimir billetes inorgánicos para cumplir con mis obligaciones. Me llené de empleados públicos, empresas que ahora debo pagar yo mismo. El gobierno debería participar siendo el ente que regula, no ejecutar el mismo, estoy de acuerdo con la empresa privada, te pongo un ejemplo, Electricidad de Caracas, ¿cual es el rollo que sea privada? Que la empresa se ocupe de su nómina, del mantenimiento de las instalaciones, etc. Yo como gobierno te audito, y si cumples sigo trabajando contigo.

Gustavo Martínez, 42 años. Comunicador popular y activista político: No hay forma de sortearlos. Es una filosa realidad la dolarización de los precios de los distintos rubros que son indispensables para la vida, como alimentos, ropa, calzado, etc.

Eso contrasta con el hecho de que, aunque todo esté dolarizado, no así los salarios, que se cancelan en una moneda cada vez más devaluada, como es el bolívar. Y si algún patrón privado, dispone cancelar a sus trabajadores en divisas, lo hace igual pagando salarios de miseria, muy a su consideración y agarrándose de que el primero que no cumplen con las leyes es el gobierno.

Eso refleja claramente que la mayoría de las personas tienen que sobrevivir con el "rebusque" o haciendo "maromas" como decimos coloquialmente porque está claro que nadie puede vivir de salarios en este país bajo las condiciones que nos ha impuesto el gobierno.

En cuanto a qué se necesita para la adquisición de alimentos.

Hay dos cuestiones importantes a considerar en este punto. La primera es que nos encontramos ante el dilema de no saber con medición exacta el verdadero costo de la Canasta Básica dado que el gobierno hace muchísimo tiempo no presenta cifras algunas de intereses público en el aspecto económico, aun así, organismos como el CENDAS-FVM viene cada cierto tiempo publicando algunas mediciones en cuanto al valor de la canasta familiar y la misma Canasta Básica.

Sobre esta última, desconozco si recientemente han publicado algunas cifras, pero para el mes de abril, dieron a conocer que el costo de la canasta alimentaria estaba por encima de los 300 dólares mensuales, lo que, comparado con el salario mínimo actual que ronda los 3 dólares mensuales, da cuenta de la depauperación total en que nos encontramos las trabajadoras y trabajadores venezolanos

Y la segunda cosa a tener en cuenta es que según el Art. 91 de la CRBV, el salario mínimo en Venezuela debe ser fijado según el costo de la Canasta Básica, que por supuesto es superior al costo de la canasta alimentaria. Esto es clave saberlo y manejarlo, tanto para tener una idea de cómo se agudizan cada vez más las condiciones de vida de los trabajadores y los asalariados en general, pero también para continuar exigiendo que se nos cumpla con el citado artículo constitucional

¿Y quién es responsable de la inflación?

El gobierno es el primer responsable con todas las medidas de conjunto que ha tomado, que incluyen la destrucción de la mayor parte del aparato productivo nacional (que ahora están negociando a capitales privados nacionales e internacionales en el marco de la Ley Antibloqueo) y el avance hacia una economía cada vez mas de tipo lumpen, mafiosa y corrupta que beneficia a los ricos de siempre, a los nuevos ricos y compañía, déficit fiscal, ni siquiera sabemos a ciencia cierta cuales son nuestras reservas internacionales

Mireya Andrade, diseñadora de ropa, 62 años: La verdad es que no tengo idea cuánto se necesita tener para un mercado, no sé, vamos comprando, pero es mucho dinero.

Yo le echo la culpa a este gobierno, pero me imagino que no es solamente eso, pues la inflación es un compendio de cosas porque el comercio se ha vuelto voraz, en una parte, como comerciantes los entiendo porque el costo de adquisición es macabro y lo que la gente no entiende es que una vez que compras un producto y lo vendes a ese precio y te vuelve el producto en la próxima con otro precio, ya no te alcanza para comprarlo, entonces eso mantiene el comercio en una zozobra, pero por supuesto que son unos tiburones voraces todos, claro que sí.

Juan Carlos Serrano, empleado público, 45 años: Yo paso mucho trabajo porque nadie quiere vender dentro de un sistema normal, todos quieren sacar la mayor ganancia, desde el portugués, el chino, el árabe, el italiano, el español, todos ellos y no se diga de los buhoneros, los bodegueros, dentro de esta situación, me cuesta llegar a fin de quincena, pido fiao, prestado, casi no comemos carne, ahora comemos bofe, pata de res, yuca, sardinas, lo que consigamos mas barato, ahora no hay nada barato, perdimos nuestros niveles de alimento. Unas veces comemos dos veces al día y otras veces una sola. Nosotros somos seis y vivimos de dos salarios mínimos, los bonos que a veces te salen y otras no, y a veces revendemos algo, pero no es fácil porque todo el mundo quiere vender y nadie quiere comprar en este momento y a veces nos resolvemos con la bolsa del Clap, pero no llega siempre, hasta tarda meses en llegar. Habemos muchos que podemos medio mantenernos, pero conozco a muchos que pasan hambre.

A mi me parece que un sueldo que nos alcance, a lo mejor como 50 dólares semanales.

Mi manera de ver las cosas, yo creo que la inflación es una respuesta lógica de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y su bloqueo, que nos tiene mantiene en una situación tan mala, al no permitirle poder comprar e importar los productos necesarios para cubrir lo necesario del pueblo. Tienen que darse cuenta que ha hecho una persecución terrible de todos los barcos que traen gasolina o alimentos al país, hay una cantidad de empresas que han sido castigadas por comerciar con el país, aquél que quiera negociar se persigue, multado o hasta arrestado y dicen que han dejado de entrar al país mas de 30 mil millones de dólares por culpa de las sanciones, pero también sabemos que hay demasiada corrupción en el gobierno y en todos lados. La gente se ha vuelto loca y ahora todo es en dólar, pero no es fácil conseguirlos.

Marielba Lozada Piñero, 52 años, profesora: El dólar se sortea de acuerdo a la cantidad de bolívares que existan en el mercado, cuando dan un bono, el dólar sube, sino hay plata se mantiene y en este momento con el aumento del salario y con los bonos que están dando, el dólar tiene una tendencia al alza, y sigue subiendo.

El responsable de la inflación es el sistema de gobierno y para la adquisición de alimentos se necesitan como 700 dólares.

César Lezama, Ingeniero informático, 37 años: ¿Cómo sorteo la dolarización de los precios?

Bueno tengo 20 años trabajando en la administración pública, pero debido a la inflación y dolarización de la economía para un sector importante, me vi en la obligación de migrar a la administración privada donde afortunadamente me pagan un bono en lo que este el $ al día. Sin embargo, no es suficiente para mantener un núcleo familiar. Así que también me rebusco haciendo trabajos por fuera y dichos trabajos los cobros en $ o lo que este al cambio del día.

Para la adquisición de solo alimentos en mi familia se necesitan alrededor de 300 $ mensuales.

El responsable de la inflación tan increíblemente elevada en el país es sólo única responsabilidad del Gobierno actual, debido a las malas políticas económicas que han implementado durante los últimos 20 años. Empezando desde el control cambiario implementado desde el año 2002; las expropiaciones de empresas, fincas, fábricas y nacionalización de ciertos sectores.

Ha hecho, primero, que esas empresas que en manos privadas producían y generaban empleos dignos y contribuían a la economía del país, estén hoy en día en banca rota, un ejemplo de ello: CANTV, Electricidad de Caracas, Sidor, cadenas de supermercados. Segundo, al no garantizar una seguridad jurídica y la amenaza de expropiaciones aleja la inversión extranjera y nacional. Muchas multinacionales se han ido del país ante tal temor. Otras prefieren invertir en otros países de la región donde sienten mayor confianza para la inversión. Y la inversión nacional prefiere trasladar sus activos fuera del país y exportar desde esos lugares en vez del territorio nacional.

El control de los precios es mortal para la economía y eso se ha demostrado a través de la historia, donde en distintos países se han implementado dichas ideas, y el resultado ha sido mortal para la economía. Esto el gobierno lo entendió tarde cuando ya la economía prácticamente está en coma.

Y finalmente la corrupción tan grande proveniente desde el mismo estado, donde se aprueban recursos para la construcción de infraestructuras, mantenimiento y estos simplemente desaparecen y ni siquiera existe una auditoria que den con los responsables. Como ejemplo tenemos distintas obras que quedaron inconclusas y están en total abandono, como ejemplo tenemos, El metro de Guatire -Guarenas, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo y un sin fin de obras a lo largo del territorio nacional.

Henrique Guerrero, sociólogo, 65 años: La primera, limitándome a comprar únicamente los alimentos estrictamente indispensables para la subsistencia; reduciendo el tamaño de las raciones; comer siempre en la casa.

La segunda:100 millones de bolívares por persona al mes.

La tercera: todos los gobiernos, los anteriores, y el actual, que se han limitado a reproducir un sistema económico que solo puede funcionar con ingresos cada vez más altos de la venta de petróleo.

Rosa Moya, médico 55 años: No sé pueden sortear, las matematicas son exactas, si la compra de los alimentos esta dolarizada...tienes que generar divisas.

En cuanto a la segunda pregunta, 100 $ como mínimo, para tener una alimentación adecuada.

El gobierno es responsable por su políticas económicas absurdas, falta de control de los precios y los delincuentes comerciantes.

Nancy Maldonado, Administradora, 63 años: Bueno qué cómo sorteo la dolarización de los precios, bueno, ajustarte a lo que puedas comprar, depende del dinero que tengas porque los productos suben todos los días, de mañana y de tarde, así me dijo un señor del Forum que queda aquí en San Bernardino, que subían los precios a la una de la tarde y en la mañana.

La segunda pregunta, ¿Qué cuánto necesitamos para la adquisición de alimentos? Como 800 millones de bolívares, o más. Se necesitan como 500 dólares para poder vivir como debe ser, para darte tu gustico, para pagar medicinas, para pagar todo lo que necesitas.

¿Y quién es responsable? El Gobierno, por no ponerle reparo a Fedecámaras, pero el culpable realmente es el gobierno.

Yudeiser Garmendia, trabajadora independiente, 40 años: Mira, vamos a estar claros, nosotros estamos pasando el trabajo parejo y cada vez estamos peor, esa es mi opinión. Yo voy a Coche, ando bastante de aquí para allá, para comprar lo básico pues para un medio comer y bueno, si antes nos comíamos dos arepas, ahora nos comemos una para poder rendir la harina. Si tenemos la suerte, a veces, de comer pollo, entonces lo rendimos y nos rifamos las piezas, y yo me muevo, pero es que aunque una se mueva, no hay forma y la mayor parte de la gente está tan mal y hasta peor que una y de verdad que la única fruta que comemos ahorita es puro mango. Tengo años que no como un buen pescadito frito con aguacate, pura arepa con mantequilla, bueno de la mala, porque eso no es mantequilla, frijol de ese chino, que es bien maluco y es que hasta los huesos de cochino que le dan gusto están demasiado caros. Entonces no es fácil, no es fácil.

Para mi, para mi familia, sería bueno unas entradas de como 200 o 300 dólares, no sé, como al mes para comer y si en dado caso si se necesitan zapatos y ropa para mi y los muchachos y llevarlos a la playa, a sacarlos a comer helados o a pasear otros 200 más.

No sé quién tenga culpa, yo sinceramente creo, en mi humilde opinión es que es parte y parte, el gobierno y los dueños de los negocios que no tienen piedad con la miseria, es que hasta los pellejos te los quieren vender, que antes los regalaban, ahora te los venden, son unos desgraciados, el gobierno no les pone freno, se hacen los locos y uno es quien se cala tanto despelote. A la final, todos ellos bien, gracias, no andan a pie, puro aire acondicionado, carne y paseos y comida en el Humbolt me han dicho. ¿Cuándo uno?. Nos piden que aguantemos, pero ¿hasta cuándo vamos a calarnos esta vaina? No sé, a veces me provoca irme también, pero de verdad que da miedo también irse a la cañona y tantos peligros…

Estas son algunas de las opiniones sobre la situación por las que atraviesa Venezuela. Sin embargo no sólo la empresa privada dolariza los precios, en varios sectores populares y urbanismos del país, desde el gobierno se ofrecen productos en divisas como la oferta de queso y pescado:

???? Venta de queso tipo Mozarella y Cheddar.

▪️ Costo del Mozarella: 9$ ???? pieza de 2,5 kilos.

▪️ Costo del tipo Cheddar: 10$ ???? pieza de 2,5 kilos.

▪️ Pago en divisas MONTO EXACTO.

Cataco GRANDE 2.$ x kg (El humilde cataco ya no lo es más, 6.332.290 Bs por un kilo)



Calamar 8.$ x kg ( Y el calamar, ¡por Dios! 25.332.360 Bs un kilito)



Cajinua GRANDE 2.6$ x kg



Carite PEQUEÑO 3.$ x kg



Palagar entero o ruedas 4$ x kg



Coro-coro 1.8$ x kg



Roncador 2.5$ x kg



Robalo 6.$x kg



Cazón Mediano 4$ x kg ( Olvidemos las empanadas, ahora son un lujo, ¡(12.666.180 bolívares!)

▪️ Hagan sus pedidos a través de sus lideresas.

Y si el mismo gobierno vende en dólares, un queso Chedar en 10 $ y uno blanco de 2 kilos y medio en 9 $ que en bolívares son un equivalente de 28.175.742 al cambio de hoy viernes 28 de mayo, que quedará para los comercios privados. Mucha gente se queja de no poder adquirir los productos a estos precios y ni siquiera se les el beneficio de comprar, al menos, un kilo o medio kilo y además poder pagarlos en bolívares, sólo les venden el queso entero. No se les da la oportunidad de comer queso al pueblo y cada vez son más escasos los rubros accesibles para cubrir la dieta del venezolanx. No hay alternativas y al pueblo ¿Quién podrá defenderlo?