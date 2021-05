"Imposible que 90% de los profesionales de la salud hayan sido vacunados", dice presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría

25-05-21.-El Ministro de Salud, Carlos Alvarado, aseguró este domingo 23 de mayo que en Venezuela el 90% de los trabajadores sanitarios están vacunados. Este dato ha sido refutado por Alejandro Crespo Freites, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría.Según Crespo, en Venezuela se han administrado 316.000 dosis de vacunas, lo que representa el 1.01% de la población con al menos 1 dosis. De acuerdo con la apreciación de Crespo, «Matemáticamente imposible que 90% de los profesionales de la salud hayan sido vacunados».Peor aún, el números de dosis reportados por el gobierno de Maduro, al menos, en Aragua, no cubre el 90% de los médicos.Vacunas ya sin carnet políticoUn día después del anuncio realizado por el presidente Nicolás Maduro sobre el arribo de 1 millón 300 mil vacunas a Venezuela, sin ofrecer detalles de su procedencia, la sociedad civil venezolana se expresó a través de la red social Twiiter.Con el slogan «vacunas ya», exigen que en Venezuela se aplique un plan que permita vacunar a todos, y según el pedido de los usuarios de las redes sociales, las vacunación debe ser ejecutada según el protocola de la OMS-OPS.Con este pedido va intrínseco la exigencia de no usar el carnet «político y sin privilegios, sólo protocolo de pandemia», tal como lo pide la ciudadana Ana Victoria Berríos.Un sector altamente vulnerable ante la COVID-19 es el grupo de pacientes con afecciones renales, y han pedido garantías de vida y respeto a sus derechos.Por su condición de salud especial, los paciente renales han expuesto que con el paso del tiempo y el auge del Coronavirus, están a merced de esta patología y temen perder la vida, no por las complicaciones asociados a las afecciones renales, sino por la COVID-19.