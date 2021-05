Piratas no dan tregua a pescadores de Anzoátegui. Siete de ellos fueron robados en lo que va de mes

Referencial Credito: RFA

20-05-21.-Siete pescadores artesanales que realizaban su faena a remo han sido robados en lo que va de mes en la bahía de Pozuelos. Así lo confirmó Dangir Millán, presidente del consejo de pescadores artesanales de y acuicultores (Connpa) del mercado Los Cocos en Puerto La Cruz.



“Hay un grupo de remeros que ya está bastante molestos por la situación, ya no solo roban motores sino también anclas, implementos de pesca y hasta los remos”, denunció el pescador.



Otro punto que señala el vocero de los trabajadores del mar es lo insuficiente que resultan los 120 litros de gasolina asignados por el Instituto Socialista de Pesca y Acuicultura, y además afirma que es un suministro que solo reciben solo algunos.



De igual manera manifestó que la falta de gasoil no solo dificulta la pesca nocturna sino también el resguardo de sus tripulantes, ya que por la falta de este carburante se han producido colisiones en mar adentro. “Los peñeros han sufrido daños por embarcaciones de algunas empresas, dos de ellas ya identificadas”, precisó Millán.



Lo cierto es que entre la escasez de combustible que arropa la región y la dolarización de la economía frente a un salario básico debilitado por el alto costo de la vida, son muchas las especies marinas que han desaparecido de la mesa del anzoatiguense promedio.



Pensar en disfrutar especies de profundidad como el pargo, el mero o el cunaro se volvió un imposible para muchos, ya que tienen un valor actual de hasta 5 dólares comprados a revendedores, a diferencia del cataco y la sardinas que tienen un valor entre 700 mil bolívares y 1.200.000 bolívares, costo que se duplica con otra modalidad de pago que no sea el efectivo.



“Ahorita los más accesible es más que todo la sardina, lamparosa, corocoro y cojinúa, otros pescados tengo siglos que ni los huelo”, expresó Carlos Moya.



Los pescadores de la región advierten que de no existir un suministro equitativo del combustible para la realización de su faena elevarán la denuncia hasta el gobierno central, ya que afirman se les está coartando el derecho al trabajo y la alimentación.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 418 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/piratas-no-dan-tregua-a-pescadores-artesanales-de-anzoategui/)