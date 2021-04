Ortega Díaz rechazó artículo de la agencia AP que la vincula con soborno de $1 millón. "No es ético ni profesional"

24-04-21.-La ex-fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, rechazó este sábado el artículo de The Associated Press (AP) que la implica en un caso de soborno `por un millón de dólares.



Según el artículo de AP, señala que un alto funcionario de la Fiscalía recibió 1 millón de dólares del empresario Carlos Urbano Fermín, acusado de pagar dinero para lograr contrataciones con Pdvsa, para que no fuera investigado cuando ella dirigía la institución antes de ser destituida por el régimen de Nicolás Maduro, del que se alejó en 2017.



"Es una noticia sin respaldo documental verificable y sin una fuente oficial, AP hace afirmaciones ficticias y especulativas sobre mi gestión en el Ministerio Público", aseguró a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.



La ex-fiscal aseveró que no ha recibido dinero de ninguna persona a cambio de que no sea investigada.



Ortega Díaz afirmó que el documento de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida no menciona su nombre explícitamente ni la vincula con Urbano Fermín por el soborno.



"El periodista Joshua Goodman de la agencia AP sustenta su información de dos personas anónimas lo cual pone en entredicho la certeza de la información publicada", indicó.



Asimismo, asegura que el periodista obtuvo información de dos personas que supuestamente están al tanto del caso, pero no dice que esas personas representan una fuente oficial; "es decir, no se le puede dar credibilidad a una información que está avalada por quienes han manejado la investigación".