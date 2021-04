Un juzgado en España inició investigaciones sobre rescate de aerolínea Plus Ultra

Credito: Archivo

20-04-21.- La titular de Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid abrió diligencias para investigar un presunto delito de malversación de caudales públicos respecto del entonces presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, y los miembros del consejo de administración por el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra.



En el auto dictado por la instructora Esperanza Collazos sostiene que los hechos denunciados por el sindicato Manos Limpias -cuyo secretario general está actualmente siendo enjuiciado por presuntamente extorsionar a través de su sindicato- revisten una “posible existencia de infracción penal”.



Lo primero que ha ordenado la magistrada es reclamar la SEPI el expediente completo tramitado para la ayuda de la empresa Plus Ultra.



En la denuncia, el sindicato pone el foco tanto en Lora, hoy vicepresidente, como en el Consejo de Administración de la SEPI como “cooperadores necesarios”, al tener a su cargo “la administración, dirección y gestión” de este organismo y administrar el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, de 10.000 millones, del que se ha beneficiado Plus Ultra.



La denuncia cuestiona que la aerolínea no debía ser destinataria de esas ayudas al no cumplir con los requisitos fijados por la Unión Europea, además de que opera “con el 0,03% de los vuelos en España” y ha registrado “números rojos desde que se fundó en 2011”. Además, advierte que tiene pérdidas de diez millones de euros y “solo tiene un avión en activo, con 17 años de antigüedad”.



Tras el rescate aprobado por SEPI, EEUU inició la investigación a dos accionistas de Plus Ultra: Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Pedro Antonio Bórquez Tarff, dos empresarios venezolanos que en junio de 2018 entraron en el capital de la compañía y ocupan un asiento en su consejo de administración.



La aerolínea defiende que cumple todo los requisitos



Desde la aerolínea se defiende en un comunicado que "ha sido totalmente transparente con los datos, procesos y requerimientos de la SEPI para acceder a la ayuda temporal que se le ha concedido", con el veredicto positivo de entidades independientes como el banco de inversiones Daiwa, la consultora Deloitte o la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.



Asimismo, se apunta que se contó con PwC para elaborar el “Corporate Review” en el que se recogía la información requerida por la SEPI para acceder a las ayudas. "Estamos absolutamente tranquilos con el exhaustivo y escrupuloso cumplimiento de los requerimientos establecidos por la SEPI en todos y cada uno de los puntos de tales requerimientos", afirman.



La compañía se abre a colaborar "plenamente" con el convencimiento "de la correcta actuación de la SEPI y de la compañía en la tramitación y resolución del expediente del apoyo financiero".



*Con información de La Vanguardia

