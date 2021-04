(VIDEO) Iniciativa de los Consumidores: "Los servicios públicos están colapsados y los venezolanos estamos desasistidos"

17-04-21.-El deterioro de los servicios públicos y la atención al cliente, son temas que por la crisis se han venido disparando en Venezuela. Para hablar de este tema, Contrapunto entrevistó a una luchadora d estos derechos como lo es Milagros Villafañe de Iniciativa de los Consumidores con quien intercambiamos puntos de vista sobre esta materia.“El deterioro de los servicios públicos es un tema que ha caído desde hace varios años y que no tiene que ver con la pandemia, aunque ahora por ella la situación es peor. Este tema se debe a la falta de mantenimiento, falta de inversión, entre otros factores”, señaló Villafañe.Uno de los casos más comunes a su juicio es el transporte público en donde se observan unidades antiguas, sin inversión para cambiar las mismas, ni créditos para los choferes. De igual manera mencionó a la electricidad, y los apagones que se deben a la falta de mantenimiento e inversión en equipos modernos.“En el caso del gas, la inversión y el mantenimiento de los gaseoductos. De igual manera la irresponsabilidad del estado, en el gas por tubería ese gas no se está cobrando y la decisión fue suspender el pago. Esas personas tienen gas gratis desde hace 18 meses y hay otros que tienen que caminar kilómetros para conseguir ese suministro”.Ante esta realidad, Villafañe asegura que el usuario está totalmente desprotegido y no porque no hayan leyes al respecto ya que en la constitución, específicamente en el artículo 117 se incluye los derechos a los consumidores y dice que todos tenemos derecho al acceso de los servicios públicos de calidad, además deben ser continuos y con un gobierno que posea la capacidad de que al ser interrumpidos y contar con información previa a una suspensión y derecho a que los usuarios sean resarcidos.“En la mayoría de los países los servicios públicos están liberados, es decir, el estado tiene los servicios públicos al igual que la empresa privada, y las persona tienen derecho a elegir que adquirir. En el caso de Venezuela es difícil, prácticamente estamos neutralizados por el estado”, afirmó.En cuanto al internet, señala que es prácticamente un derecho universal, y más en estos tiempos de pandemia donde las comunicaciones son a través de esa vía: “La Ley de Protección al Consumidor establece que todos los servicios deberían tener un ente regulador, en el caso del internet es Conatel, único servicio que en Venezuela posee dicho ente”.“Las empresas privadas de internet y televisión por cable les da la gana de subir el precio cada mes, y no tenemos más remedio sino que pagarlos y además ni avisan, a pesar de que en la Ley de Telecomunicaciones establece que cada aumento debe ser consultado. Allí no entra solamente el estado sino también la empresa privada y los consumidores tienen derecho a saberlo ya que eso debería ir como en especie de audiencias públicas como en otros países”.Asegura que en Venezuela se establecieron estas audiencias pero no se han cumplido y en el caso de Conatel como ente regulador de protección al usuario no funciona. “Realmente aquí estamos desasistidos en el tema de telecomunicaciones y el gobierno no hace nada, tienen un ente regulador que no sirve para nada”.En otros servicios como el gas y la electricidad es peor, ya que son servicios controlados por el estado y que ni siquiera cuentan con un ente regulador. “La universalidad del servicio que se encuentra establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en la parte de los servicios públicos hablan de la universalidad, continuidad y equidad de los mismos”.Tomando como ejemplo el internet, asegura que el usuario no tiene donde ir, las empresas siguen haciendo “lo que les da la gana”. “Hoy en día no existe ni el Instituto Nacional para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario (INDECU) que no era que funcionaba mucho pero medio funcionaba. Tenían una sala de conciliación y arbitraje en donde el usuario y el empresario llegaban a un acuerdo”.Resalta que las leyes existen, hay que mejorarlas, y los consumidores tienen derecho a participar y hasta en los mismos consejos comunales en donde la mayoría de las veces esas personas no pueden hacer nada: “La gente tiene que seguir luchando y protestando, la pandemia no debe impedirnos protestar, debemos tomar todas las medidas de bioseguridad. En otros países la gente ha protestado, sino se puede una manifestación pública, que vaya una comisión al ente correspondiente y se note que hay un disgusto sobre esto”.Destaca que el venezolano no puede quedarse de brazos cruzados ante tanta impunidad, y hechos que ocurren en el país, los cuáles a su juicio nos tiene desasistidos: “Hay que organizarse y protestar, hay que seguir con la protesta pública”.A corto plazo ya estamos en un colapso de los servicios públicos, considera que para mejorar el político debe haber una política del estado para favorecer la participación de la gente en sus demandas: “La Defensoría del Pueblo por ejemplo tiene competencia en los servicios del público, pero el defensor nunca ha hablado de esto y es su competencia. Hay que comenzar a exigir esto, los directores de recursos humanos deben hacer una capacitación para aprender a tratar al consumidor, porque no es nada gratis, deben darle una respuesta. Solo te tratan bien a la hora de pagar impuesto, en caso de servicios públicos nos tratan mal”.Desde Iniciativa de los Consumidores, Milagros Villafañe asesora junto a su equipo de manera gratuita, con respecto a los pasos a seguir, organización de un comité de usuarios en la comunidad y otorgar los instrumentos legales para que puedan a través de ellos defender sus derechos. El correo para contacto es iniciativaconsumidores@gmail.com en redes sociales como Facebook e Instagram.