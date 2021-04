Superintendente Nacional Antidrogas: Venezuela es un país libre de cultivos ilícitos de drogas

12 de Abril - El Superintendente Nacional Antidrogas, M/G Richard López Vargas, informó que el país mantiene el estatus otorgado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de ser un país libre de cultivos ilícitos, donde no existe un problema de tráfico de drogas endémico, ni una alta prevalencia en el consumo; y el sistema financiero no se aprovecha de la legitimación de capitales.



Desde la sede principal de la SNA, en el municipio Chacao, estado Miranda, el Superintendente Nacional ratificó el compromiso de Venezuela en cumplimiento irrestricto a las obligaciones internacionales derivadas de las Convenciones sobre fiscalización de drogas y a todos los documentos relevantes que rigen la materia, durante su intervención en el 64° Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc).





El actual contexto de pandemia exige más que nunca una cooperación internacional efectiva, con acciones coordinadas, integrales y multidisciplinarias, sobre la base de datos científicos y un manejo no selectivo y no politizado del tema.





Explicó que dada la ubicación geográfica de Venezuela como punto equidistante entre los países productores de Suramérica y los principales mercados de América del Norte, favorece una condición de ruta de tránsito.



Sin embargo, agregó que el Gobierno Bolivariano mantiene estrategias y acciones orientadas a continuar siendo un territorio libre de cultivos ilícitos de drogas; así como, para prevenir y combatir las operaciones de grupos delictivos que pretenden utilizar el espacio venezolano como ruta de tráfico hacia el Caribe, Norteamérica y Europa.



A la nación venezolana se le suman otros desafíos como la imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales; la manipulación de realidades y hechos en materia de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, así como, la ausencia de cooperación por motivaciones políticas, militares y económicas, por parte de ciertos países, reiteró el titular de la SNA.



En este espacio multilateral, el Superintendente Antidrogas de Venezuela reiteró que pese a las dificultades sanitarias globales se han realizado esfuerzos titánicos sin ningún tipo de cooperación internacional para no desistir en la lucha antidrogas y producto de ese esfuerzo somos uno de los países con menor prevalencia en el consumo de sustancias psicoactivas a nivel mundial.



Reiteró el rechazo contundente a las listas o certificaciones unilaterales que prejuzgan políticamente los esfuerzos de los Estados en el abordaje de la problemática de las drogas y que socavan los pilares de la cooperación internacional, cuya respuesta debe ser común y concertada, y de acción colectiva.



Para concluir hizo un llamado a trascender hacia estrategias de control y prevención más eficaces, desentrañando el sentido genuino de las Convenciones y comprender que "sin el fortalecimiento del multilateralismo y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas poco se podrá hacer para detener este mal que aqueja a la humanidad", puntualizó.



Cabe destacar que en este evento internacional, que se realiza del 12 al 16 de abril, los países miembros, que incluye a Venezuela, coincidieron en asumir que el problema del consumo de drogas debe tratarse bajo una política integral, interdisciplinaria y equilibrada, desde una perspectiva de género y bajo la firme convicción del respeto de los derechos humanos.