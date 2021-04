(VIDEO) Ana Rosario Contreras: Solo falta la voluntad política para que entren las vacunas

10-04-21.-La dirigente del gremio de las enfermeras sostiene que el menú del mecanismo de vacunas aprobado por la OMS es muy amplio y hay que hacer el esfuerzo por traerlas“Estamos sumamente preocupados por la posiciones del Estado venezolano que se traducen en negar el ingreso del mecanismo Covax que apunta a eliminar la brecha entre ricos y pobres al momento de tener acceso a la vacuna”.Esta afirmación la hace Ana Rosario Contreras presidenta del Colegio de Enefermeras del Distrito Capital y señala que “hay una canasta de vacunas que ha sido debidamente aprobada por la OMS y la comunidad científica internacional. No creemos justo que a los venezolanos se nos quiera poner como ratones de laboratorio y esperar para el 2022 cuando en este momento la pandemia está golpeando tan duramente la vida de los venezolanos. Necesitamos generar esta inmunización del rebaño”.Insiste en que solo falta la voluntad política del Gobierno de Nicolás Maduro para que puedan entrar las vacunas y le dice: “Siéntese y acuerde para preservar la vida de los venezolanos”.-Pero hay reservas con la vacuna de AstraZeneca que está en el menún del mecanismo Covax.-Yo sé que hay quienes pretenden descalificar la vacuna AstraZeneca. Nosotros no queremos ninguna vacuna en particular, pero sí tenemos que entender que en el mundo de la ciencia de la salud se tiene que hablar de la relación riesgo beneficio.Para sustentar esta afirmación señala que “hoy más de 17 millones de personas en el mundo que han sido beneficiados. Es cierto que se han dado casos en personas, entonces allí hay que hacer las investigaciones”.Indica que en Venezuela ha sucedido reacciones adversas con inmunizados con Sputnik-V, pero eso no se puede atribuir a la vacuna y satanizarla.“Acá en Venezuela tenemos casos que han hecho reacciones adversas a la vacuna perro no se han hecho protocolos y aquí no se ha hecho las revisiones. El llamado es a que en medio de esta circunstancia, que está afectando la vida de los venezolanos hay que resolver la vacunación”, señala.Se queja de que hasta ahora “442 familias de trabajadores de la salud venezolanos, según el último reporte de Médicos Unidos por Venezuela lloran la muerte de un médico, una enfermera o de un trabajador de la salud.-¿Cuántos trabajadores de la salud se han vacunado?-Los que hemos sido formado en salud sabemos que lo primero que tiene que hacer un Estado y un Gobierno serio es publicar el Plan Nacional de Vacunación, donde se establezcan los objetivos, las metas, el alcance. En Venezuela lamentablemente no ha sido así. Hemos escuchado a través de las redes que sociales que llegaron un numero de dosis. Escuchamos a alguien que dijo que iban a ingresar 10 millones de dosis cosa que no ha sido cumplida. Si llego a decirte cuántas personas trabadores de la salud han sido vacunadas, te mentiría .-El Ministro de Salud dijo el lunes pasado que van 200.000 trabajadores de la Salud vacunados.Ha sido un secreto, pero cuando uno pregunta en un hospital cuántas personas dicen: el 100%. Pero cuando se quiere contrastar esa información, muchos de esos compañeros te dicen que no han sido vacunados.En este momento de la conversación se detiene y hace hincapié en esta respuesta: “Le hago un llamado al doctor Carlos Alvarado, que debe conocer muy bien los protocolos que se deben aplicar desde el punto de vista científico, no del político. Lo invito a que publique por establecimiento de salud el número de personas que han sido vacunados. Esa sería una evidencia para yo poder dar por cierta las informaciones que él está suministrando porque hasta este momento doctor Carlos Alvarado sus números no me cuadran”, sentenció la dirigente gremial.-¿Cuántas vacunas se necesitan?-Para que se dé la inmunización del rebaño debe haberse inmunizado entre el 70 y el 80% de la población. Eso nos permitiría como hombres y mujeres de ciencia hablar de tener un control de la pandemia y poder manejarlo como se ha manejado la malaria, como cuando el sistema de salud era 100% operativo y se manejó la tuberculosis. Pero para ello debe haber voluntad política, no protagonismo, no individualismo ni controles sociales ni hostigamiento.Señala que la población venezolana requeriría 58 millones de dosis para garantizar la total inmunización.-El Gobierno dice que no hay recursos porque están congelados en el exterior. ¿Qué le diría a Maduro? ¿Qué le diría a quienes manejan los recursos que están en el exterior?-Le diría a Maduro que el mismo esfuerzo hecho en diciembre para adquirir máquinas electorales, lo tiene que hacer para garantizar la vida de los venezolanos. Siéntese y acuerde para preservar la vida de los venezolanos.