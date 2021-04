Alertan de nueva estafa en WhatsApp donde ofrecen bonos por Covid-19

02-04-21.-Una nueva modalidad de estafa, a través de cadenas de mensajería instantánea en la aplicación WhatsApp, fue sido detectada por las autoridades policiales, quienes alertan a la ciudadanía para que no caigan en manos de esta red de delincuentes.Se trata del otorgamiento de un presunto bono en medio de la pandemia por el COVID-19 es una de las ofertas engañosas que se vienen ofreciendo por redes, donde se hace referencia a un programa que denominan: "Tarjeta de la familia", sin especificar cuál gobierno dará la ayuda.El secretario de Seguridad Ciudadana del municipio Guaicaipuro, en el estado Miranda, detective jefe (Cicpc), Carlos Andrade, señaló que los usuarios de estas aplicaciones de comunicación online deben ser cautos y precavidos con este tipo de mensajes que no tienen confirmación y que aparentan ofrecer lucrosos beneficios de forma fácil y sencilla.“Señores y señoras, miembros de cada grupo de WhatsApp, no caigan en estafas y en las manos de los hackers”. Así inicia el mensaje publicado por Andrade en su cuenta en Instagram."Lo que sí te va a pasar es que al hacer click en esos enlaces que son virus, te van a hackear y perderás tus datos, te robarán tus cuentas de redes sociales, se harán pasar por tí para estafar con dólares, colapsará tu celular y muchas cosas más", aseguró el jefe policial.*Con información de El Pitazo